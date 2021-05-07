Bel ağrısı ameliyatsız tedavi edilebilir!

Bel bölgesinin görevi destek, hareket ve altında kalan organ ve dokuları korumaktır. Bu yüzden bulunduğu konum itibari ile çok zengin bir yapının içindedir. Bel ağrısı bu lokalizasyonda bulunan omur kemiklerinden, buradan geçen sinirlerden, omur arasındaki disklerin hasarından, altında bulunan organlardan, kaslardan ya da ciltten kaynaklanıyor olabilir.

En çok 45-55 yaşları arasında görülen bel ağrısı yani lumbago, kadın ve erkeklerde eşit oranda ortaya çıkmaktadır. 60 yaşın üzerinde ise kadınlarda daha sık görülmeye başlar. Aşırı kilo alımı, gebelik, uzun süre ayakta durmayı gerektiren durumlar, uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giyme ve her iki bacakta uzunluk farkı bel ağrısı nedenleri olarak sayılabilir. Bazı meslekler de bel ağrısına neden olabilir; uzun yol sürücüleri, titreşimli toprak burgu makinesi kullananlar, aşırı ağır yük kaldıranlar, uzun süre tabure ve sandalyede oturmayı gerektiren meslek grubu çalışanları…

Bel ağrısı nasıl tedavi edilir?

Bel ağrınız varsa kesinlikle bir uzmana görünmeniz şart. Bel ağrısının tedavisi altta yatan sebebi ortadan kaldırmaya yöneliktir. Buna yönelik cerrahi tedavi yapılabileceği gibi ilaç ve egzersizle de tedavi edilebilir. İstirahat kesinlikle önerilir ama istirahatın nasıl yapılacağı çok önemlidir. Doğru yapıldığı takdirde 5-15 gün yeterli olur. Mümkünse daha kısa, ağrısız pozisyonda yatmalı, yatak sert olmalı, ideal yatış sırtüstü ve en az ağrılı pozisyonda istirahat edilmelidir.

Soğuk uygulaması ise çok yararlıdır. Özellikle ilk 48 saatte buz koymak akut iltihaplanmayı gerileteceği gibi ağrıyı da azaltacaktır. Uygulanışında ise birkaç nüans vardır. Cilde zarar vermemek için bir havlu üstünden buz koyma işlemini yapmak gereklidir. Her seansın 20 dakikayı geçmemesi önerilmektedir. Tavsiye edilen de her 1 saatte 20 dakikadır. Soğuk uygulamanın dışında germe, kuvvetlendirme gibi egzersizler uygulanabilir.

Bel fıtığı hastalarının ağrılarını dindirmek için, ultrason eşliğinde 'faset eklem enjeksiyonu' uygulanabilir. Bu sayede ameliyata gerek kalmaksızın bel fıtığı tedavisi yapılabilir. Fıtığın sinirlerde sıkışma yaptığı bölgelere çok basit, birkaç dakikalık işlemle iğne yardımıyla girip, fıtığın ödem oluşturduğu bölgeye bir steroid enjeksiyonu yapıp, ilaç veriliyor. Bu ilaç oradaki ödemi ve ağrıya sebebiyet verebilecek diğer medyatörleri azaltıyor.

Çeşitli sebeplerden dolayı bel ağrısı yaşayan hastaların ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında bilgi almak için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanından destek alabilirler.