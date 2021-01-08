Dudak kaldırma estetiği nedir, nasıl yapılır?

Günümüzde dudak estetiğinde en çok tercih edilen uygulama dudak dolgusudur. Dudak dolgusu dudakları hacimlendirmek, dudak şeklinin belirginleştirilmesi, dudak hatlarının ortaya çıkarılması için uygulanır. Geçici etkiye sahip olan hyalüronik asit içerikli dudak dolguları ile daha çekici bir görünüme sahip olmak çoğunlukla mümkündür. Ancak bazı hastalar uzman doktor olmayan kişilerce yapılan işlemler nedeniyle güzel bir görünümden uzak, yapay hatta itici bir görünüme sahip olabilmektedirler. Dudak estetiği için dudak dolgusu yapılırken birçok parametre hesaplanmalı, uygun noktalara gerektiği kadar ve gerekli anatomik katmanlara olacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

Bazı hastalar ise özellikle üst dudak dolgusu işlemi öncesi iyi değerlendirilmelidirler. Burun dudak mesafesi uzun olan, üst dudak kırmızı alan hacmi dar olan ve dudak kenarları çeneye doğru dönük olan kişiler dudak dolgusu uygulaması için uygun değildirler. Bu hastalarda ortadaki mevcut problemlerin dudak dolgusu öncesi düzeltilmesi gerekir. Bu amaçla dudak kaldırma estetiği ameliyatı uygulanmaktadır. Lip lift ameliyatı burun dudak arası mesafenin kısaltılması, üst dudak kırmızı alanının belirginleştirilmesi ve üst dudağın olması gerektiği pozisyona getirilmesi için uygulanmaktadır. Lip lift ameliyatında ameliyat öncesinde yapılan planlama bölgesine lokal anestezi uygulanır. Neredeyse ağrısız olan bu uygulama sonrasında hasta ameliyat esnasında ağrı hissetmez. Sonrasında hesaplanan miktarda doku burun tabanından çıkartılır. Meydana gelen açıklık cilt ve cilt altı katmanlar uç uca getirilecek şekilde onarılır. Kesi ve onarım hattı burun tabanına yerleştirileceği için liplift ameliyatı sonrası iz kalmamaktadır. Lip lift ameliyatı sonrası 7. günde dikişler alınır ve ortalama 1. ayda izler silikleşir. Bu işlem lokal anestezi ile klinik şartlarında yapılabilmektedir. Üst dudak kaldırma estetiği sonrası hastalar günlük yaşamlarına hızla dönebilmektedirler.

Lip lift ameliyatı sonrası dudak dolgusu işlemi gerekli hastalarda uygulanabilmektedir. Üst dudak kaldırma estetiği sonrası iyileşme dönemi geçtikten sonra dudak dolgusu işlemine karar verilmelidir. Ama Lip lift yapılmadan gerçekleştirilen dudak dolgusu uygulamaları halk arasında ördek dudak olarak da bilinen görünüme sebep olabilmektedir. Bu nedenle dudak dolgusu düşünen kişiler öncelikle bu dolgu için uygun olup olmadığını öğrenmelidirler. Bu ayrımı yapabilecek ve bu ameliyatı gerçekleştirebilecek plastik cerrahlara başvurmak doğru bir yaklaşım olacaktır.