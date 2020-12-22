Göz kapağı düşüklüğü nasıl tedavi edilir?

Göz kapaklarının pozisyonu bakışlarımızı etkileyen en önemli unsurdur. Bakışlarımızın canlı, enerjik ya da yorgun görünmesi göz kapaklarından etkilenmektedir. Göz kapakları yaşlanma veya genetik sebeplerle düşük olabilir. Kaşlardaki ve alındaki sarkmaya bağlı göz kapağı düşüklüğü görülebilirken çoğunlukla göz kapağı derisinde oluşan elastikiyet kaybı ve dokuların kalitesinin azalması nedeniyle göz kapağı düşüklüğü problemi yaşanabilmektedir.

Göz kapağı düşüklüğü tedavi edildiğinde ise dramatik olarak bir değişim sağlanır ve hasta yorgun görünümden kurtulur. Göz kapağı düşüklüğü tedavisinde iple kaş kaldırma, şakak germe, göz kapağı dolguları ve medikal cihazlarla deri sarkıklığını giderme işlemleri ameliyatsız tedavi yöntemleridir. Ameliyatsız estetik işlemlerle geçici etkiler sağlanabilmektedir. Hastalar ameliyatlı yöntemlere göre ağrısız ve günlük hayata dönüşü hızlı olan işlemler olması nedeniyle ameliyatsız göz kapağı estetiğini tercih etmektedirler. Ama göz kapağı estetiği için kesin tedavi ameliyatlı yöntemlerdir. Göz çevresi bölgesine yönelik yapılan cerrahi işlemler çoğunlukla lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

Kaş kaldırma ameliyatında saçlı deri içerisinde bir kesi yapılır. Alın ve kaşlar serbestlenerek hareketli hale getirilir ve yukarıya doğru asılır. İple kaldırmadan farkı dokuların yer değiştirmesi ve yeni yerine yapışması nedeniyle sonuçların kalıcı olmasıdır. Göz kapağı estetiğinde ise fazla olan deri dokusu çıkartılır. Sadece deriye müdahale etmek çoğunlukla yetersizdir. Ameliyat esnasında cilt altı yağ dokusu ve kaş dokularına da müdahale etmek, fazla olan dokuları çıkartmak veya hacim eksikliği görülen alanlara taşımak gerekir. Hastadan hastaya yapılması gereken işlemler değişmektedir. Hastanın doğru şekilde analiz edilip doğru işlemin belirlenmesi için bu alanda uzman plastik cerrahlar tarafından değerlendirme ve müdahale yapılması başarı şansını arttıracaktır. Siz de gözlerinizdeki yorgun ifadeden kurtulmak istiyorsanız plastik cerrahi uzmanınızdan randevu alabilirsiniz.