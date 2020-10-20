COVID-19 ve ağrılar

Covid-19’da en sık görülen belirtiler: Ateş, kuru öksürük, yorgunluk ve nefes darlığıdır. Covid -19 belirtileri sadece bunlarla sınırlı olmayıp diğer klinik belirtiler olarak tanımlayacağımız durumların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunlar; boğaz ağrısı, baş ağrısı, miyalji (kas ağrıları) veya artralji (eklem ağrıları), titreme, bulantı, kusma, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu, ishal, kan kusma ve gözlerde kızarma (konjonktival belirtiler) şeklindedir. Vücudumuz organlarında kalp, böbrek, karaciğer, bağırsaklar, damar sitemleri, kan ve beyinde hasar ve yetmezliklerin oluşması söz konusudur.

Bir ağrı uzmanı olarak dikkat çekmek istediğimiz konu pandemiye neden olan bu hastalıkta çok yaygın ağrıların oluşabileceği konusunda insanları uyarmaktır.

Covid-19 sinir sistemimizde hasar oluşturabilir

Koronavirüsler, santral sinir sistemimize kan yoluyla girip, menenjit, beyin apsesi gibi ölümle sonuçlanan sıkıntılara yol açabilmektedir. Hadise viral olduğu için önceden tanı koymak güç olabilir ya da tanısı gözden kaçabilmektedir. Zihinsel fonksiyonlardaki değişiklikler, anormal konuşma ve davranışlar, yürüme ve hareket bozuklukları, kısmi felçler ya da belirli kol, bacak ve yüz nahiyesinde karıncalanma hisleri görüldüğünde beyinde virüsün yerleşmeye ya da hasar oluşturmaya başladığı hususunda dikkatli olmamız gereken belirtiler olabileceği akılda tutulmalıdır.

Covid-19 ağrıya yol açar mı?

Covid sadece bel ağrısı, eklem ağrıları ya da kırgınlığa neden olan kas ağrıları olarak da belirti verebilmektedir. Beli ağrıyan bunun yanında bazı bulguları olan hastalarımızın, test yaptırdıklarında covid pozitif çıktığına şahit olmaktayız. Çok düşük oranda olsa da böyle vakalarla karşılaşmamız vücudumuzdaki herhangi ağrılı bir durumda daha dikkatli olmamıza neden olmaktadır. Belim, eklemlerim ağrıyor diyenleri sadece bel boyun fıtığı, eklem bozulmaları ya da diğer ağrılar gibi ele almayıp Covid-19 olabileceklerini düşünerek sorgulamamızı ona göre yapmamız gerekmektedir. Covid-19 nasıl sadece basit bir koku veya tat alma bozukluğu ile seyredebiliyorsa sadece bel ağrısı ile de seyredebilmektedir. Bizi belim ağrıyor şikayetiyle arayıp randevu almak isteyen hastalarımızı önce corona açısından küçük bir sorgulama tutuyoruz. Şüpheli durumu olup bize muayene için gelmek isteyenlere de corona için test yaptırması önerimizi belirtmekteyiz. Özel muayene kabullerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen dışında hastaların mutlaka ateşine bakılması gerekmektedir.

Pandemi ortamında kronik ağrı sorunları

Pandemi öncesi dönemde herhangi bir nedenden dolayı kronik ağrı problemi olanlarda depresyon ve endişelerinin daha derinleştiğini ve ağrılarının daha dayanılmaz hal aldığını gösteren birçok kanıtımız bulunmaktadır.

Aslında ağrı, ciddi şekilde yaralanmaktan kaçınmamıza yardımcı olan koruyucu bir mekanizmadır. Ağrı, tehlikenin eşiğinde olduğumuz noktasında bizi uyarmakta tedbir almaya zorlamaktadır. Ağrı beynimizin ürettiği bir olgudur. Kronik ağrılı durumlarda durum biraz farklıdır. Geçmeyen ağrılarımıza karşı beynimiz bizi uyarma, tehlike var, tedbir al alarmı görevini yapamaz haldedir.

Pandemi nedeniyle sürekli korku ve belirsizlik ortamında, ağrıların özellikle de kronik ağrıların artması sürpriz sayılmamalıdır. Belirli bir yaşın üzerinde olanlarda yalnızlık, terkedilmişlik, işe yaramazlık duyguları derinleşmektedir. Bu durumda olanlara kaygılarını giderecek destek verilmeli ve aktif olarak kendilerini yönetme becerileri kazanmalarına katkı sağlanmalıdır. Ağrıların artması illaki bir hasar oluşacak anlamına gelmediğini, hayatta kalmaları için birçok nedenlerinin bulunduğunu söyleyerek, fiziksel aktivitelere odaklanıp stresi azaltıcı zihinsel sağlığı artırıcı öneri ve destekleri kendilerinden esirgemememiz gerekmektedir. Hastaneye gidememe durumunda olanlara internet ve diğer erişim araçları ile ağrılarını yönetebilecek, hafifletecek konsültasyonların yapılması faydalı olacaktır. Pandemi var diye kronik ağrıların tedavileri geciktirilmemelidir.