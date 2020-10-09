Performansı düşürmeden evden çalışmanın püf noktaları
Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişi home office yani evden çalışma sistemine geçti. Uzman Klinik Psikolog Nazan Cankılıç, evden çalışmayı sürdürenlere verimli ve keyifli çalışma ortamı için önerilerde bulundu.
-Öncelikle evdeki trafiğin az olduğu, sessiz bir köşe belirleyebiliriz.
-Güneş alan, havadar, pencere kenarı bir ortam tercih edebiliriz.
-Çalışma alanınızı sevdiğimiz renklerle ve objelerle dekore edebiliriz.
-Bitki ve çiçeklerle sıcak bir ortam oluşturabiliriz.
-Çalışma sırasında ihtiyaç duyabileceğimiz tüm malzemeleri yakınımızda tutabiliriz.
-Çalışma saatlerimizi belirleyebilir ve sınırlandırabiliriz.
-Çalışma saatlerimize kısa molalar ekleyebiliriz. Aralarda kitap okumak, müzik dinlemek iyi gelebilir.
-Çalışma alanımızda konforumuzu sağlayabiliriz, rahat bir sandalye, bilgisayar ekranını rahat görebileceğimiz bir masa düzeni destek olacaktır.
-Çalışma alanımızın düzenli ve temiz tutmamız odaklanmamıza yardımcı olur, özellikle belgelerimizi saklamamız çocuklu evlerde önemlidir.
-20 dakikada bir ekrandan gözlerimizi ayırmamız küçük görünse de verimliliğimizin artması açısından önemlidir.
-Amaç listesi oluşturabilir ve çalışma planı yapabiliriz.
-Çalışırken dinleyebileceğiniz work playlist hazırlayabiliriz.
-Evde çalışma saatleri içerisinde sınırlarımızı belirlememiz önemli, her an ulaşılabilir olmak çalışma verimliliğimizi azaltacağından çalışma saatlerimiz içerisinde telefona ve kapı ziline bakmamalıyız.
-Her gün işe gidermiş gibi belirli bir saatte uyanmak ve çalışma kıyafetlerimizi giymek daha profesyonel ve motivasyonel hissetmemize yardımcı olacaktır.
-Çocuklu evlerde sessiz bir ortam sağlamak ve verimli çalışmak daha zor olabilir, çocukların etkinlik ve uyku saatlerini çalışma saatlerimize göre planlayabiliriz.
-Çocuklarımıza evden çalışmanız gerektiğini açıklayabilir ve çalışma kurallarını onlara anlatabiliriz.