Performansı düşürmeden evden çalışmanın püf noktaları

-Öncelikle evdeki trafiğin az olduğu, sessiz bir köşe belirleyebiliriz.

-Güneş alan, havadar, pencere kenarı bir ortam tercih edebiliriz.

-Çalışma alanınızı sevdiğimiz renklerle ve objelerle dekore edebiliriz.

-Bitki ve çiçeklerle sıcak bir ortam oluşturabiliriz.

-Çalışma sırasında ihtiyaç duyabileceğimiz tüm malzemeleri yakınımızda tutabiliriz.

-Çalışma saatlerimizi belirleyebilir ve sınırlandırabiliriz.

-Çalışma saatlerimize kısa molalar ekleyebiliriz. Aralarda kitap okumak, müzik dinlemek iyi gelebilir.

-Çalışma alanımızda konforumuzu sağlayabiliriz, rahat bir sandalye, bilgisayar ekranını rahat görebileceğimiz bir masa düzeni destek olacaktır.

-Çalışma alanımızın düzenli ve temiz tutmamız odaklanmamıza yardımcı olur, özellikle belgelerimizi saklamamız çocuklu evlerde önemlidir.

-20 dakikada bir ekrandan gözlerimizi ayırmamız küçük görünse de verimliliğimizin artması açısından önemlidir.

-Amaç listesi oluşturabilir ve çalışma planı yapabiliriz.

-Çalışırken dinleyebileceğiniz work playlist hazırlayabiliriz.

-Evde çalışma saatleri içerisinde sınırlarımızı belirlememiz önemli, her an ulaşılabilir olmak çalışma verimliliğimizi azaltacağından çalışma saatlerimiz içerisinde telefona ve kapı ziline bakmamalıyız.

-Her gün işe gidermiş gibi belirli bir saatte uyanmak ve çalışma kıyafetlerimizi giymek daha profesyonel ve motivasyonel hissetmemize yardımcı olacaktır.

-Çocuklu evlerde sessiz bir ortam sağlamak ve verimli çalışmak daha zor olabilir, çocukların etkinlik ve uyku saatlerini çalışma saatlerimize göre planlayabiliriz.

-Çocuklarımıza evden çalışmanız gerektiğini açıklayabilir ve çalışma kurallarını onlara anlatabiliriz.