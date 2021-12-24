Rahim kaynaklı problemler hamile kalmayı engeller mi?

MİYOM VE POLİPLER YERLEŞİM DURUMUNA GÖRE DÜŞÜĞE SEBEP OLABİLİR

Miyomlar rahim kasının iyi huylu tümörleridir ve özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlarda sık görülmektedir. Miyomlar çoğu kadında gebe kalmaya veya gebeliği taşımaya kötü etkide bulunmazlar ancak miyom, rahim duvarına baskı yapıyor ve rahim boşluğunun sınırlarını bozuyor ise embriyonun rahime tutunması aşamasında olumsuz etki yapabilmektedir. Tedavisinde ise miyomun yerleşim yerine göre açık ameliyat ya da histeroskopi ile miyom çıkarılabilmektedir. Polipler de rahim duvarı tabakasının rahim boşluğuna doğru çıkıntı gösteren bölgesel büyümeleridir. Bu polipler embriyonun yerleşmesine ve büyümesine ters etkide bulunup düşüğe sebebiyet verebilirler.

Genellikle 1.5 cm’nin üzerindeki poliplerin tüp bebek tedavisi öncesi histeroskopi ile alınması ve tedaviye ondan sonra geçilmesi önerilir. Rahim içi yapışıklıklar da gebeliğe engel teşkil edebilmektedir. Genellikle enfeksiyonlar sonrası (en sıklıkla tüberküloz) ya da küretaj gibi rahim içine yönelik cerrahi müdahaleler sonrası gelişebilmektedir. Bu sebeple hasta ile ilk görüşme sırasında varsa daha önce geçirilmiş düşükler ve küretaj, parça kalması ihtimali ve hatta spiral kullanımı da sorgulanmalıdır. Ultrasonografik takiplerde rahim duvarının yeterli kalınlığa ulaşmaması, geçmişinde bu gibi durumların olduğu hastalarda rahim içi yapışıklık yönünde şüphe uyandırmalıdır. Tedavisinde ise histeroskopi ile yapışıklıklar açılmaktadır.

RAHİMDE PERDE OLMASI EN SIK GÖRÜLEN ŞEKİL BOZUKLUĞUDUR

Doğuştan rahim problemleri de kadın kaynaklı kısırlık sebebi olarak karşımıza çıkabilmektedir. En sık görülenlerden birisi rahimde perde olmasıdır.Bu durumda gebe kalamama ve tekrarlayan düşük yapma gibi sorunlar olabilir. Histeroskopik müdahale ile perde çıkarılabilmektedir. Bazı kadınlarda da yine doğuştan çift rahim olabilir. Bu durum muayene, ultrason ve rahim filmi ile ortaya konabilir ve gebe kalamama sebebi değildir. Tek boynuzlu rahim olması durumunda da gebe kalamama, düşük yapma ve erken doğum söz konusu olabilmektedir. Çift boynuzlu rahim anomalisi gebe kalamama durumundan ziyade erken doğum sebebi olabilir. Çift rahim, tek ve çift boynuzlu rahim durumlarında cerrahi düzeltme gerekli değildir fakat çiftin direkt tüp bebek tedavisine geçmesi önerilir.

HİSTEROSKOPİ İLE RAHİME AİT PROBLEMLERİN TEŞHİS VE TEDAVİSİ SAĞLANIR

Histeroskopi, rahim ağzına 4 mm kalınlığındaki kamera ile girilerek rahim içinin değerlendirilmesidir. Rahim içi ve rahim duvarındaki hastalıklar histeroskopi yöntemiyle güvenli bir şekilde teşhis edilebildiği gibi aynı yöntemle tedavisi de yapılabilir. Tüp bebek tedavisi sonucunda başarılı bir gebelik elde edebilmek için rahmin embriyoyu kabul edebilmesi önemlidir. Rahim ağzında darlık, perde, rahim içerisindeki polip, miyom ve yapışıklık gibi problemler embriyonun tutunmasına engel olabilir.

Histeroskopi ile bu problemlerin teşhis ve tedavisi sağlanır. Tanısal histeroskopi anesteziye ihtiyaç duyulmadan veya lokal anestezi ile uygulanır. İşlem sonrası ağrı hissedilmez ve hasta evine dönebilir.Tedavi amaçlı uygulanan histereskopi işlemi ise anestezi altında uygulanır. Bu nedenle, ameliyat öncesi en az 6 saat yemek yenmemeli ve sıvı alınmamalıdır. İşlem sırasında anestezi uygulandığı için herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmez.