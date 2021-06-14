Pandemi döneminde seyahat güvenliği

Aşılar en etkin korunma yöntemidir

Salgının başlarında seyahatin tehlikeleri konusunda çeşitli uyarılarda bulunulmuş, hatta ciddi kısıtlamalar ve önlemler alınması gerekmişti. Günümüzde aşılarını yaptırmış olan kişilerin gerekli önlemleri alması koşuluyla güvenli bir şekilde seyahat edebileceklerini söylüyoruz. Bununla birlikte, henüz aşılanmamış bireylerin zorunlu olmayan seyahatlere gitmemelerini öneririz. Çocuklar da henüz aşılanmadıkları için, seyahat ve tatillerin çocuklar için hala riskli olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Çocuklarda COVID-19 enfeksiyon vakalarının çoğu hafif olsa da bazıları ağır hastalanır. Tüm dünyada binlerce çocuk COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırıldı ve hatta yüzlercesi ne yazık ki kaybedildi. Ayrıca Çocuklarda Multisistem İnflamatuvar Sendromu (MIS-C) bu pandemi sırasında çocuklara özgü ve oldukça ciddi olabilen bir durum olduğunu hatırlatmak isterim.

Seyahat etmeye karar verirseniz

Tüm tatiller veya seyahatler aynı riski taşımaz. Örneğin, tatile giderken özel aracınızla seyahat etmek, uçak veya toplu taşıma araçları ile gitmekten; küçük ve göreceli olarak daha sakin bir mekanda tatil yapmak büyük bir otelin kalabalık bir plajında olmaktan çok daha güvenlidir. Ayrıca, seyahat ve tatil yaparken kalabalık bir aile ve arkadaş gurubu yerine çekirdek aile olarak plan yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Ne kadar çok temas olursa, risk o kadar yüksek olacaktır.

Seyahat risklerini azaltmak için;

Birlikte seyahat edeceğiniz ve tatile gideceğiniz ailenizde uygun olan kişilerin COVD-19 aşılarını yaptırın. Akraba ziyaretleri şeklinde bir tatil planladıysanız, gittiğiniz yerde birlikte olacağınız kişilerin de aşılanmış olması son derece önemlidir. Birçok COVID enfeksiyonu ev içi temaslardan kaynaklandığı için, herkesin aşılanmış olması riski önemli oranda azaltır.

Akraba ziyaretleri şeklinde bir tatil planladıysanız, gittiğiniz yerde birlikte olacağınız kişilerin de aşılanmış olması son derece önemlidir. Birçok COVID enfeksiyonu ev içi temaslardan kaynaklandığı için, herkesin aşılanmış olması riski önemli oranda azaltır. Gideceğiniz bölgedeki COVID-19 yayılma oranlarını kontrol edin. Yüksek yayılma oranlarına sahip konumlar, ailenizden birinin COVID-19'a maruz kalma riskinin daha yüksek olacağı anlamına gelir. Hedeflenen varış noktası yüksek bir yayılma oranına sahipse, çok daha dikkatli olun. Açık hava etkinliklerinin kapalı mekanlara göre daha güvenli olduğunu unutmayın.

Yüksek yayılma oranlarına sahip konumlar, ailenizden birinin COVID-19'a maruz kalma riskinin daha yüksek olacağı anlamına gelir. Hedeflenen varış noktası yüksek bir yayılma oranına sahipse, çok daha dikkatli olun. Açık hava etkinliklerinin kapalı mekanlara göre daha güvenli olduğunu unutmayın. Bir uçakta, otobüste, trende veya başka bir toplu taşımada, aile fertlerinin uygun olanları aşılanmış olsa bile ailedeki herkesin maske taktığından emin olun. Havaalanında ya da istasyonda maske mutlaka takılı olmalı, burnu ve ağzı kapatmalı ve yanlarda kesinlikle boşluk olmadan rahat bir şekilde oturmalıdır.

Havaalanında ya da istasyonda maske mutlaka takılı olmalı, burnu ve ağzı kapatmalı ve yanlarda kesinlikle boşluk olmadan rahat bir şekilde oturmalıdır. Mümkünse araba ile seyahat etmeye çalışın. Havayolu endüstrisi COVID-19 bulaşma riskini (HEPA hava filtreleri, hava değişimi, elektrostatik püskürtme) düşürmeye yardımcı olmak için inanılmaz adımlar atmış olsa da, araba ile seyahat etmek halkla temasınızı sınırlayacaktır. Herhangi bir mola yerinde maske takmayı ve elleri 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamayı unutmayın. Ayrıca, dışarıdan yemek yerine kendi yiyecek ve atıştırmalıklarınızı yanınızda bulundurun.

Havayolu endüstrisi COVID-19 bulaşma riskini (HEPA hava filtreleri, hava değişimi, elektrostatik püskürtme) düşürmeye yardımcı olmak için inanılmaz adımlar atmış olsa da, araba ile seyahat etmek halkla temasınızı sınırlayacaktır. Herhangi bir mola yerinde maske takmayı ve elleri 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamayı unutmayın. Ayrıca, dışarıdan yemek yerine kendi yiyecek ve atıştırmalıklarınızı yanınızda bulundurun. Uçmanız gerekiyorsa: Mümkün olduğunda doğrudan uçuşlar aramaya çalışın. Bu, uçakları değiştirme ve yoğun havaalanlarında yürüme ihtiyacını sınırlayacaktır. Ayrıca, uçuş ne kadar kısa olursa o kadar iyi olur, çünkü daha uzun uçuşlar enfeksiyon olasılığını yükseltir. Tüm uçuş boyunca maskeleriniz takılı olsun; zorunlu olmadıkça birşeyler yemek ve içmekten vazgeçin, böylece maskenizi kaldırmak zorunda kalmazsınız. Tüm dokunduğunuz alanları sterilize etmek için dezenfektan mendil getirmeyi unutmayın.

Mümkün olduğunda doğrudan uçuşlar aramaya çalışın. Bu, uçakları değiştirme ve yoğun havaalanlarında yürüme ihtiyacını sınırlayacaktır. Ayrıca, uçuş ne kadar kısa olursa o kadar iyi olur, çünkü daha uzun uçuşlar enfeksiyon olasılığını yükseltir. Tüm uçuş boyunca maskeleriniz takılı olsun; zorunlu olmadıkça birşeyler yemek ve içmekten vazgeçin, böylece maskenizi kaldırmak zorunda kalmazsınız. Tüm dokunduğunuz alanları sterilize etmek için dezenfektan mendil getirmeyi unutmayın. Ekstra maskeler ve el dezenfektanları paketleyin. Diş fırçaları, bebek bezleri ve taşınabilir beşiklerinizi pandemi kullarına göre taşıyın. El dezenfektanlarını paketlerken, bir çantada veya sırt çantasında saklanabilen uçuş kuralların izin verdiği ve seyahat boyunca yetecek miktarda olmasını sağlayın. El dezenfektanlarının en az % 60 alkol içerdiğinden emin olun.

Son söz

COVID-19 herkesi etkiledi ve geçen yıl herkes için çok stresli geçti. Seyahat dürtüsü cazip olabilir, ancak pandemi henüz bitmedi ve riskleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Aşı dağıtımı ve uygulamaları devam ederken, aşılarınızı yaptırmış olmanız ailenizle daha keyifli ve rahat bir gezi yapmanın tadını çıkarmanızı sağlayacaktır.