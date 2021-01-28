Bebek ve çocuklarda su içme: Ne zaman, ne kadar, nasıl olmalı?

Çocukların su gereksinimi göreceli olarak yetişkinlerden daha fazladır, bu nedenle de susuzluktan yetişkinlere göre daha fazla etkilenirler. Yeterli su tüketmeyen çocuklarda zihinsel, bilişsel ve fiziksel fonksiyonlar yavaşlar, vücut ısısı yükselir. Sıvı kaybı devam edip eksilen su yerine konmadığında solunum artar, terleme ve idrar çıkışları azalır.



Bebeklere ilk ne zaman su verilmeli?



Anne sütü; bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak, bebeğinizin ihtiyacı olan bütün besin değerlerini içeriğinde barındırır. Anne sütünün %80’inden fazlası sudan oluşur. Yeterli miktarda anne sütü ile beslenen bir bebeğin, ilk 6 ay su içmesine gerek yoktur. Bu dönemde bebeğe su verilmesi, bebeğin karın tokluğu hissetmesine ve dolayısıyla daha az anne sütü içmesine neden olabilir. Bebeğe su verilmeye başlanması gereken dönem ise ek gıdaya geçilen, yani ilk 6 ay sonrasındaki dönemdir.



Ek gıdaya başlayınca bebeklere ne kadar su verilmeli?



İçilmesi gereken su miktarı; bebeğin yaş, kilo, boy ve hava sıcaklığı gibi çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir. Su içmeye başlayan bebeklere anne sütüne ek olarak günde yaklaşık 100-120 ml su verilmelidir. Bebek büyüdükçe su miktarı artırılmalı. Bebeklere ve küçük çocuklara genellikle yemeklerden sonra azar azar su vererek günlük miktarı tamamlamak gerekir.



Bebekler su içmiyorsa ne yapılmalı?



Bebeğiniz her zaman su içmeyi sevmeyebilir, reddedebilir. Eğer içmek istemiyor ise zorlanmamalıdır. Belli aralıklarla su içmek teklif edilmelidir. Bebeklere emekleme döneminde, oyun oynadığı yerlere değişik suluklar koyarak su içmeyi hatırlatmalı ve teşvik edilmelidir. Su içmek istemeyen bebeklere şekerli su, meyve suları vermek kesinlikle doğru değildir.



Bebeklere su biberonla mı verilmeli?



Ek gıdaya başlandığında biberon ile bebeklere su vermek, ağız ve diş sağlığını olumsuz etkiler ve sağlıksız beslenmeye yol açar. Bu dönemde suyu bardak veya suluk ile verilmesi önemlidir. Tam tutma ve kavrama becerisi gelişmediği için bu dönemde sizin yardımınıza ihtiyaç duyacaktır. Kullandığınız bardak ya da suluğun saplı, renkli ve üzerinde figürler olanları tercih edebilirsiniz.



Çocuğun susamasını beklemeyin



Vücuttan sıvı kaybı, idrar, ter, dışkı ve solunum yoluyla olur. Yaz aylarında artan hava sıcaklığıyla beraber terle ve vücut ısısının korunması için harcanan sıvıyla beraber, sıvı ve elektrolit kaybı artar. Bu atılan ve harcanan sıvının yerine konması gerekir. Çocukların susamasını beklemeden su içmelerini sağlamak gerekir. Susama hissi su gereksinimini karşılamayı beklemek için her zaman doğru zamanı göstermez. İdrar çıkışları azalan ve idrar rengi koyulaşan, fiziksel aktivitesi yavaşlayan, ağız kuruluğu gelişen, zamansız uykusu gelen çocuklarda hafif veya orta şiddette sıvı kaybı gelişmiş olabilir. Bu durumdaki çocukların sıvı ihtiyacı hemen karşılanmalıdır.



Çocukların bizden daha enerjik olduğu, terle daha fazla sıvı kaybettiği unutulmamalıdır. Yaz aylarında okulların tatil olmasıyla beraber çocukların fiziksel aktivitesi de genelde artar. Fiziksel aktivite hava sıcaklığıyla birleşince terle gelişen sıvı kaybının daha fazla olduğu göz ardı edilmemelidir.



Yaşlara göre günlük su ihtiyacı



Günlük olarak içilmesi önerilen su miktarı; 1-3 yaş arası çocuklar için 1 litre, 4-8 yaş arası için 1,2 litre, 9 yaş ve üzeri çocuklar için ise 1,5 litredir. Erkek çocukların gereksinimi kız çocuklarına göre biraz daha fazladır.



Terleme ve fiziksel aktiviteye göre bu miktarlar değişiklik gösterebilir. Sıcak havada artan ter ve vücut ısısının korunması için kaybedilen sıvı miktarı artacaktır. Spor veya fiziksel aktivite yapan bir çocuğun susama hissi gelişmeden ortalama 20 dakikada bir sıvı alması gerekmektedir.



En iyi test idrar rengi



Suyun yeterli alınıp alınmadığının en iyi göstergelerinden biri idrar sıklığı ve rengidir. Normalde idrar rengi saman sarısı rengindedir. İdrar renginin koyu sarı olması sıvı alımı yeterli olmadığının bir göstergesidir. Spor veya egzersiz yapan çocukların egzersizden sonraki ilk bir saat içinde idrara çıkıyor olmaları, egzersiz sırasında yeterli miktarda sıvı aldıklarının önemli işaretlerinden biridir.