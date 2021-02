Mobbing psikolojimizi ve aile hayatımızı nasıl etkiler?

Peki “mobbing”in kişiye ve aile hayatına psikolojik yansımaları neler olabilir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki çoğunlukla en fazla ve en çok aktif zamanımızı iş yerinde geçiriyoruz ve haliyle iş arkadaşlarımız, astlarımız, üstlerimiz, amirlerimiz, buradaki ilişkiler oldukça anlamlı hale gelebiliyor. Özellikle kişisel anlamda üzerimize gelindiğini veya grupça dışlandığımızı hissettiğimizde bu hemen hemen herkes için yoğun ve karışık duygulara sebebiyet verebilmektedir. İlk başta bu duruma maruz kaldığımızda olayları dışsallaştırıp sadece haksızlık veya öfke gibi duygular yaşasak da belli bir zaman sonra bilinçdışından gelen “ego –santrik”(benlikle bütünleşik) yani benden dolayı mı acaba gibi birçok düşünce bizi mutsuzluğa, umutsuzluğa ve çaresizliğe itebilir bu durumda da duygu durum problemleri ve anksiyete (kaygı) sorunları kaçınılmaz bir hale gelebilir.

Tüm bu sürecin içerisinde depresif ve kaygılı bir duygu durumuna gelmek elbette ki aile üyeleri arasında da iletişim problemlerine, sosyal anlamda izole olmaya hatta evlilik hayatında duygusal, cinsel, sosyal birçok paylaşımın azalmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu kısır döngü ebeveynlerimizi, eşimizi, çocuğumuzu da etkileyebilir ve haliyle tekrar suçluluk, öfke içe atım vs gibi durumlarıyla baş başa kalıp istenmeyen sonuçlara da yol açabilmektedir.

Tüm bu durumlar karşısında “mobbing” kavramının hatta bu durumun sadece amirlerimizle, otorite kavramıyla alakalı değil bazı zamanlar iş yeri arkadaşlıklarımızla veya meslektaş zorbalığı ile açıklanabilecek durumların önemini kavramalı, ruh sağlığımıza zarar getirebilecek her durumu ilk baştan fark etmeye çalışmalı ve ilgili ruh sağlığı uzmanından destek alınmalıdır. Çünkü bu baskılar her yerde yaşanabilir, akademik hayatta, ast- üst kavramlarının olduğu yerlerde, mesleki rekabetin fazla, hiyerarşinin veya monotonluğun olduğu her yerde bu sıkıntılar olabilir. O açıdan hangi meslekte olduğumuz, hangi kurumda olduğumuzdan ziyade hem hukuki, hem psikolojik destek almak tüm bu sorunların daha da kökleşmesini önleyebilmektedir. Özellikle de bu tarz durumlar yaşandığında içimizde biriktirmemeli yakın çevremizle ve daha sağlıklısı profesyonel biriyle bunları paylaşabilmeliyiz.