Gebelik ve infertilite

Anne ile bebek arasındaki bağ, anne adayının hamile olduğunu öğrendiği anda başlar. Gerek fiziksel anlamda gerekse de psikolojik anlamda birçok değişikliğe yol açan hamilelik dönemi, aynı zamanda bir kadının hayatı boyunca yaşadığı en özel süreçtir.

Kadınlar için dönüm noktası olarak nitelendirilen hamilelik dönemi, kadında belirgin fiziksel değişikliklere neden olmakla beraber, yaşanan hormonal değişimler ve duygusal dalgalanmalar anne adayının psikolojisini de önemli ölçüde etkilemektedir.

Anne karnındaki bebeğin, dış etkenlerden etkileşimi, tahmin ettiğimizden çok yüksek bir orandadır. Bu nedenle anne adayının hamilelik sürecini bir psikolog ile işbirliği yaparak geçirmesi, hem bebeğin hem de anne adayının, gerek fizyolojik, gerekse de psikolojik sağlıkları açısından çok ama çok önemlidir.

Gebelik sürecinde olduğu gibi, infertilite tedavisinde de kadının ruhsal durumu çok önemli bir etkendir. Kronik hamile kalamama psikolojisinden dolayı, yüksek miktarda strese maruz kalan bir kadında, fazla miktarda salınan ACTH ve kortizol hormonları gebelik için önemli bazı başka hormonların seyrini bozar ve bu durum gebe kalma ihtimalini zorlaştırır. İşte bu sebeple, gerek infertilite tedavisinde, gerekse de tüp bebek tedavisinde, psikolojik destek, anne adayı için oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Sağlıklı günler dilerim.