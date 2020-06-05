Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için bu masajı uygulayın

Tüm hamile anneler istemsizce elini karnına götürür ve dairesel hareketler yapar. Bu hareketler bebeğiniz ile sizin ilk buluşmanızdır aslında. Bebekler bu hareketlere, sizin enerjinize ve sıcaklığınıza daha anne karnında alışır. Doğumdan sonraki süreçte haliyle sizden masaj beklerler aslında.

Bebeğinize düzenli olarak yaptığınız dairesel hareketler, bebeğinizin sağlıklı gelişimine yardımcı olacaktır. En özeli ise onunla olan bağınızın kuvvetlenmesine ‘masaj mucizesi’ olanak sağlayacaktır.

Bebeğinize masaj yaparken karnının tok olduğuna, gaz sancısının olmadığına, keyfinin yerinde olduğuna emin olun. Eğer bunlardan herhangi biri olursa bebeğiniz masajı reddecektir.

Masaja başlayacağınız yer ve saat de bebeğiniz için çok çok önemli. Havasız ve karanlık bir odada kim masaj ister ki? Önemli olan bebeğinizi rahatlatmak… Bunun için bebeğinize güzel, temiz, loş bir ortam hazırlayarak bebek masajının ilk prensibini uygulamış olursunuz.

Bebeğimin bağışıklığını nasıl güçlendiririm?

Masajın bağışıklık ve sindirim sistemine olan pozitif yanıtları sayesinde bebeğinize en güzel şeyi yapıyorsunuz aslında.

Örneğin; bebeklerde balgamı en aza indirecek bir öneri de bebeğinizin sırtına yaptığınız dairesel hareketlerdir. Bebeğiniz de siz de hırıltı ve balgamdan şikayetçiyseniz bu teknik tam size göre.

-Bebeğinizi yumuşak bir zemine ya da dizinizin üzerine yüz üstü duracak şekilde yatırın.

-İki avucunuzu bükerek bir kavis oluşturun ve eliniz üçgen gibi bir şekil alsın.

-Bebeğinizin bel bölgesinden başlayarak, kollarının hizasına kadar yavaş bir şekilde avuç içleri değmeyecek şekilde bebeğinize yavaş yavaş dokunun.

-Elleriniz bir senkronizasyon oluştursun.

-Bir el öne doğru giderken diğer elde öndekini takip etmeli.

Bu uygulamayı günde 3 kere bebeğinize uygulayabilirsiniz. Bebeğiniz ne tam aç ne de çok tok olmalı.