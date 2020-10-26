Girişimci çocuk nasıl yetiştirilir?
Birçok aile, girişimciliği risk ve tehlike olarak algılanmaktadır. Yeni iş kurmak, piyasada yer almak, ciddi bir öz disiplin ve motivasyon gerektirirken, girişimcilik hayalleri de pek çok insanın aklından hayatında bir kez dahi olsa geçmiştir. Bir şeyler üretme, satma, kendi işini kurma planları her ne kadar umut ve heyecan dolu olsa da çevredeki insanların ön yargıları ile karşı karşıya kalınmış ve vazgeçirilmişlerdir. Peki, girişimcilik yalnızca kendi işini kurmak mıdır? Girişimcilik bir eylem midir yoksa bir ideal mi?
Girişimcilik, kendi işini kurup devam etmek ile sınırlı değildir. Girişimcilik ruhu, tasarımcılık, empati, kendinden eminlik, iyi bir iletişim, problem çözme becerileri gibi daha birçok beceriyi gerektiren, dayanıklılık isteyen, problemi doğru biçimde tespit etme ve çözüm becerileri gerektiren bir olgudur. Bu olguyu kendi işini kurma düşüncesinin kalıpları içerisinden ziyade, huzurlu bir hayat yolculuğu demek olduğunu da unutmamak gerekir. Girişimcilikten korkan aileler genellikle çocuklarını standart maaş alan ve iyi çalışan bireyler olarak yetiştirmek isterler. Bu düşünce ile kendi korkuları, çocuklarının gelecek başarılarına kimi zaman ket vurabilmektedir.
Girişimci insan, kendi kararlarını kendi alabilen kimselerdir. Hayatlarına dair kararlar alırken, seçenekleri olduğunu ve farklı planları da kurgulayabileceği bilincine sahiptir. Bu becerilere sahip büyüyen girişimci çocuklar, ileriki hayatlarında kendi işlerini kurmasalar bile, yaşam kalitelerini yüksek tutacak fırsatları yakalayabilme gücüne erişebilirler. İşte girişimci çocuk yetiştirmek için yapılması gerekenler:
- Girişimcilik bilincinin aşılanması için önce ev sonra okul: Bir girişimci olabilmenin en büyük gerekliliği problem çözme becerisi kazandırmaktır ve bu beceri en iyi okul ikliminde öğrenilir. Çocukların kendi hayatlarında yaşadıkları sorunlar karşısında beyin fırtınası yapması için okulda yapılan çalışmalar ile alakalı rehberlik servisinden mutlaka bilgiler edinin. Yapılan çalışmaların ev ikliminde desteklenmesi için, okul ikliminde ortaya çıkan fikirlerin negatif ve pozitif yanları üzerine tartışın ve ev ortamında bütün ailenin katılımı ile yeni bir beyin fırtınası için hazırlık yapın. Her başarısızlıktan sonra atılacak adımlar için öğreti niteliğinde bir fırsat olduğunu belirtin.
- Girişimcilik için gereklilikleri tanıyın, tanıtın ve bir aile geleneği için içselleştirin: Sosyal becerileri ne kadar gelişmiş bir çocuk o denli etkili bir girişimci olur. İletişim, yönetişim, müzakere, karar alma, problem üzerine düşünme, çözümler üretme ve Dünya Ekonomi Forumu yeni nesil becerilerini destekleyen, geliştiren her tutum faydalı olacaktır. Hatalarından ders çıkarmasını öğrenen ve başarısızlıklarını bir öğreti olarak algılayabilen çocuklar için risk almak ve doğru kararları uygulayabilmek, başarının da en önemli anahtarı olacaktır.
- Girişimcilik ruhlarını kullanmayı gerçek hayata entegre edin: En etkili öğrenme ve içselleştirme biçimi yaparak ve yaşayarak öğrenme olduğunu biliyoruz. Çocuklar bir şeyler istedikleri zaman akıllarına gelen düşünce “bunu almalıyım” dan ziyade “bunu almak için şu kadar çalışmalı ve şu kadar para biriktirmeliyim, haftalığımdan ya da aylığımdan bağımsız neler yapabilirim” olmalıdır. Çocuk her istediğine emek etmeden ulaşabilmişse bu durumu toparlamak için gerekli adımları atmalısınız.
- Çocuklar satış yapmak istediklerinde destek olun: Teknoloji çağı çocukları için internet üzerinden satış yapmak gibi bir deneyim ile ilk iş deneyimlerini sağlamak isteyebilirler. Onlar için güvenli internet ve satış alanlarını yaratarak bu girişimcilik eylemlerini destekleyebilirsiniz. Ve gerekli okumaları birlikte yaparak daha etkin ve kalıcı olarak süreci içselleştirebilirsiniz.