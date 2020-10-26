Girişimci çocuk nasıl yetiştirilir?

Girişimcilik, kendi işini kurup devam etmek ile sınırlı değildir. Girişimcilik ruhu, tasarımcılık, empati, kendinden eminlik, iyi bir iletişim, problem çözme becerileri gibi daha birçok beceriyi gerektiren, dayanıklılık isteyen, problemi doğru biçimde tespit etme ve çözüm becerileri gerektiren bir olgudur. Bu olguyu kendi işini kurma düşüncesinin kalıpları içerisinden ziyade, huzurlu bir hayat yolculuğu demek olduğunu da unutmamak gerekir. Girişimcilikten korkan aileler genellikle çocuklarını standart maaş alan ve iyi çalışan bireyler olarak yetiştirmek isterler. Bu düşünce ile kendi korkuları, çocuklarının gelecek başarılarına kimi zaman ket vurabilmektedir.

Girişimci insan, kendi kararlarını kendi alabilen kimselerdir. Hayatlarına dair kararlar alırken, seçenekleri olduğunu ve farklı planları da kurgulayabileceği bilincine sahiptir. Bu becerilere sahip büyüyen girişimci çocuklar, ileriki hayatlarında kendi işlerini kurmasalar bile, yaşam kalitelerini yüksek tutacak fırsatları yakalayabilme gücüne erişebilirler. İşte girişimci çocuk yetiştirmek için yapılması gerekenler: