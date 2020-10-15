Geleceğin bilişsel sermayesi üstün potansiyelli çocuklarda pozitif psikoloji temelli aile iklimi

Olumlu özelliklerine odaklanarak gerçekleşen bu istem dışı ve hayatı her alanda etkileyen durumla güçlü şekilde baş ederek çıkmaları psikolojik sağlamlıkları ve okul iklimine yeniden adaptasyon açısından önem arz etmektedir. Bunun yolu ise evde geçirilen kaliteli zamanlarla birlikte kurumların çocukların ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları uzaktan eğitsel programlar, evde aile katılımlı etkinlikler ile gerçekleşmesi mümkündür.

Pozitif psikoloji, bireylerin kişisel yeteneklerine ve var olan potansiyelinin geliştirilmesine odaklanarak, iyi ve kaliteli bir yaşam sürmenin öğretilmesinin önemine dikkat çeken bir yaklaşımdır. Üniversite hayatına kadar çoğu zaman ailelerinden daha fazla zaman geçirdikleri yegane yer olan okullarda üstün potansiyelli çocukların bireysel ihtiyaçlarının giderilmesi, hayata dair pozitif psikolojik deneyimlerle birlikte akademik, zihinsel ve psikolojik sağlamlıkları açısından tartışmasız en geçerli yoldur denilebilir. Bireylerin iyi oluşları üzerindeki temel etkenlerin okul ikliminde işlenebilmesi için dünyaya gelinen aile ve aile içerisinde yer alan dinamiklerin önemli bir yeri olduğu (etkili ebeveyn tutumları, olumlu bağlanmalar, ben dilinin etkin kullanımı, toksit olmayan ebeveynlik, kaliteli vakit geçirebilme vb.) ve bu özelliklere sahip ailede büyümüş çocukların yetiştiği mevcut durumların okullarda sürekliliği adına daha fazla bireyselleştirilmiş, çocuğa özel öğrenme programlarının olmasının gerekliliği pandemi süreciyle daha da iyi anlaşılmıştır. Aile içerisinde olumlu iletişimin, ilişkisel doyumun, duygusal bağlamın, birliğin ve yetkinliğin olmasının öznel iyi oluşun yüksek, yaşam kalitelerinin iyi, genel öz yeterlik düzeylerinin istendik ve yaşam doyumlarının da kaliteli olmasına kadar çocuklarımızın her bir alanını etkilemektedir.

Okulların politikalarına yön veren eğitim liderleri ve öğretmenler, çocuklarımızın okullara dönmesini dört gözle beklerken aile ikliminde meydana gelen sorunlardan kaynaklı içsel yaraların sarılması ne yazık ki çok daha zor olacaktır. Bu yüzden okulların başlamasına sayılı günler kala çocuklarımızda farkındalıklar için ipuçları: