Waldorf eğitimi ile gruplama çalışması

Peki, Waldorf eğitimi nedir, ne gibi yararları vardır? Gelin hep birlikte göz atalım...

Waldorf, çocukların bütüncül eğitimi esasına dayanarak hazırlanmış bir eğitim sistemidir. Kurulan Waldorf okulları sanat, ruhsal değer ve sosyal becerileri esas alıyor.

Waldorf eğitimi, “Oyuncak ne kadar basit ise o kadar yaratıcılığı destekler” düşüncesindedir. Oyuncakların doğal olmasının altını çizer.

Waldorf Eğitimi çam kozalakları, deniz kabukları, ip bez, taş, kağıt parçası, düğme gibi aklınıza gelebilecek her türlü çevre dostu artık materyalleri destekler.

Bir çocuğun oyuncakları ne kadar az ve ne kadar sade ise o kadar yaratıcıdır düşüncesine sahiptir. Oyuncakların ortada ya da toplu bir kutuda karışık halde bulunmasından ziyade; her oyuncak türü için ayrılan sepetlerde bulunmasını tavsiye eder Waldorf Eğitimi ve bu düzenin çocuklar üzerinde çok fazla yararı olduğunu vurgular...

Waldorf teması oyuncakları ile gün içerinde sınırsız oyunlar oynayabilirsiniz. Bugün sizlere bu oyunlardan birini göstermek istedim.

Sınıflandırma çalışmaları, nesneleri belli özelliklerine ve niteliklerine göre gruplama veya ayırma becerisidir. Çocukların gruplama yapabilmeleri için nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayrıştırabilmeleri gerekmektedir. Sınıflandırma becerisi aynı anda iki süreç gerektirir:

Nesneleri ayırma ve gruplama: Örneğin çocuğun önüne koyduğumuz boncukların arasından turuncu boncukları gruplarken aynı zamanda mavi ve kırmızı renkli boncuklardan ayırmış olur.

Sınıflandırmalar varlıkların çeşitli özelliklerine göre yapılabilir. Örneğin nesneler renklerine, şekillerine, boylarına, kilolarına, sayılarına, işlevlerine göre sınıflandırırlar. Çocuklar varlıkların vurgulanan özelliklerini diğer özelliklerinden soyutlayabildikleri ölçüde başarılı olurlar.

18. aydan itibaren, bir ebeveyn olarak çocuğunuza basit ve pratik yollarla bu kavramları (eşleştirme ve gruplama) tanıtmaya odaklanmalısınız. Çocuğunuzu teşvik edecek bulmaca ve alıştırmalar yapmak için kendi çevrenizi ve özel montessori materyallerini yaratıcı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Biz de Ömer ile geçen gün Waldorf tahtaları da ponponlar ile renk gruplaması yaptık, çok da eğlendik. Resimler ile örnekleri görebilirsiniz.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.