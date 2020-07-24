Super Mario bu oyunla yeniden hayat buldu

Super Mario hayatımıza katılana kadar puan toplamak için oyun oynarken bir anda hedefimiz level atlayıp prensese kavuşmak olmuştu. Şimdi elinden tablet düşürmeyen çocukların bir başka versiyonuydu Super Mario oynamak. Mantarlara çarpmadan ilerlemek, ejderhalardan kurtulmak, bonusları toplayıp büyük bir heyecanla prensesi bulmak...

Televizyon, telefon ve tabletin zararları günümüzde pek çok dile getiriliyor. Ekrana bağlı olarak yetişen bir nesil ile karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, çocuklara anne yapımı oyuncaklar ile keyifli zaman geçirebileceğimizin kanıtı olan bir oyun hazırladım.

Ömer şuan küçük olduğu için oynamayı beceremese de çevremdeki çocuklara oynattığımda yansıttıkları mutluluk paha biçilemezdi. Yapımı biraz meşakkatli olan bu oyun ile çocuklarınızın çok eğleneceğinden eminim.

Malzemeler

Karton

2 adet şişe kapağı

2 adet çubuk ya da kalem ya da pipet

2 adet kürdan

Uzun resim kağıdı

Yapılışı

Uzunca bir kağıda Mario oyununun arka planı çizilir ve boyanır.

Kağıtların uçları çubuğa yapıştırılır.

Dikdörtgen bir karton parçasına karşılıklı 4 parça kare karton yapıştırılır.

Kare kartonlara çubukların geçebileceği kadar bir delik açılır (Karelerin yerleşimi çubuktan kısa olmalı).

Çubuklardan birisinin ucuna kapak yerleştirilir ve çubuklar kare kartonlara takılır.

Çubuğa kapak taktığımız kartonların arasına bir kapak geçebilecek kadar iki parça karton yapıştırılır.

Bir kürdanın ortasına kapak yerleştirilir, kürdan kartona takılır.

Kapakların tam karşı kısmındaki kare kartonların ortasına bir parça karton yapıştırılır ve ortası biraz kesilir.

Kesilen aralığa kürdan takılır.

Bir kağıda Super Mario çizilir ve boyanır.

Çizilen figürler misinaya yapıştırılır.

Uzunca kesilen misina kürdanın üzerinden, diğer ucu ise kağıdın altından geçirilir, iki ucu bağlanır.

İç düzenek hazırlanınca bir karton ile kapak delikleri açılıp üst parça kesilir ve alt düzeneği yapıştırır.

Kağıt başa sarılır ve oyun başlar.

Kazanımlar

Dikkat konsantrasyon gelişir.

Küçük kaslar desteklenir.

Eğlenceli vakit geçirilir.

Aile ile vakit keyifli vakit geçirilir.

Hazır oyuncak yerine bir kağıt parçası, bir bardak, bir bez ya da bir top ile çocuklarınıza eğlenceli birçok oyuncak yapabilirsiniz. Etkinlikleri çocuklarınız ile yaptığınızda aile içi etkinlik sayesinde eğlenceli ve verimli zaman geçirebilirsiniz.

Not: Bu etkinlik 4-5 yaş sonrası için uygundur.

İyi eğlenceler, bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere…