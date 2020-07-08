Duyusal etkinlik yaparken çocuklar keşfetmeyi öğrenirken yaratıcılık ve merak duyguları gelişir. Oyunlar ile farklı duyuların uyarılması çocukların fiziksel, sosyal, duygusal, dilsel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlar.

Bir çocuğa sıcak soğuk kavramını öğretirken buz tutmasına izin vermeden bu kavramı öğrettiğimizi düşünürsek verdiğimiz kavramın hiçbir anlamı kalmaz. Bu durumda yaparak ve yaşayarak öğrenme metodu her zaman daha kalıcı bilgi vermemizi sağlar.

Bilişsel gelişim



Problem çözme ve karar verme becerileridir. Soğuk sıcak, sert yumuşak gibi zıt kavramlar, sayma, tartma, gruplama, eşleştirme gibi temel matematik becerileri edinirler ve bu kavramları farkında olmadan gözlemler yaparak kazanırlar.

Dil gelişimi

Çocukların duyusal oyunlardaki deneyimleri dil gelişimlerine de yansır. Dokunduğu, gördüğü materyallerin özelliklerini adlandırmak ve bu sayede yeni kelimeler öğrenmek kolaylaşır.

Sosyal ve duygusal gelişim



Bu oyunlar ile çocuklar bir sonraki aşamadan ne yapacakları doğrultusunda karar verme becerilerini geliştirirken özgüvenlerini de arttırır. Duyusal oyunlarla çocuklar takım halinde çalışmayı da öğrenir. Diğer çocuklarla bir arada oynamak onların bakış açısını anlamaya çalışmayı da gerektirir. Grup çalışması ve liderlik yapma özelliklerini keşfederler.

Fiziksel gelişim



İnce motor becerileri günlük hayatımızda karşılaştığımız çeşitli görevleri gerçekleştirmemizi sağlayan küçük kas hareketleridir. Kaba motor becerileri ise büyük kas gruplarının kullanımını içerir. Duyusal oyunlar ile kaslarımız gelişirken makas ile kesme, kalem tutma, yazı yazma becerilerine destek verilmiş olur.

Yaratıcılık



Duyusal deneyimler, sürecin sonuçtan daha önemli olduğu açık uçlu oyunlardır. Çocukların malzemeleri nasıl kullandığı onlarla ne yaptığından çok daha önemlidir. Bu etkinlikler ile çocuklar hayal dünyalarını geliştirirken, problem çözmeyi becerilerine destek sağlanarak özgüvenli bireylerin yetişmesine yardımcı olunur.

Pütürlü oyun kumu nasıl yapılır?

Oğlum tam olarak duyusal oyun döneminde olduğu için günlük rutinimizde sık sık yer vermeye çalışıyorum. Bu aralar yaz mevsimi sebebi ile sinekler, karıncalar, kelebekler ile haşır neşir olan oğluma böceklerden oluşan bir duyusal oyun hazırladım. İşte hazırlanışı...

Malzemeler

2 su bardağı esmer şeker

1 su bardağı mısır unu

1 bardağı mısır nişastası

Yarım su bardağı sıvıyağ

Hazırlanışı

Esmer şeker, mısır unu ve mısır nişastası oynanacak kaba konur.

Üzerine sıvıyağ eklenerek harmanlanır.

Oyuncaklar yerleştirilir.

Ve duyusal oyunumuz hazır.

Kazanım

Küçük kaslar desteklenir.

Hayal gücü ve problem çözme becerileri gelişir.

Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi pekiştirir.

Dil gelişimine katkı sağlar.

Doğadaki hayvanları tanır.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur

İyi eğlenceler, bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere.