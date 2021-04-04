Manyetik blog yapımı

Düz şekillerden, karelere, piramitlere ve daha birçok sınırsız geometrik şekle kadar her şey yapılabilir. Manyetik bloklar ile oynamak inanılmaz eğlenceli. Oyun sırasında sağ beyin antrenmanı yapılmasını sağlar. Çocuklar için zihin egzersizi, bol eğlenceyle beyin faaliyetlerini harekete geçirir.

Farklı yapılar ve şekiller ortaya çıkarken;



- Motor becerilerini destekler.



- Hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirir. Matematiği, geometriyi ve bilim becerilerini geliştirir.

- Yaratıcılık ve mekansal mantık ve mimari destekler.

Bu kadar faydası olan bir oyunun her eve girebilmesi için aynı işleve sahip ancak daha makul bir ücret ile hazırlamak ister misiniz?

Malzemeler:

Mandal

Renkli jelatin

Yapıştırıcı

Şerit mıknatıs

Yapılışı:

Mandallar ikiye bölünür.

Bölünen mandallar ile üçgen, kare, dikdörtgen gibi şekiller oluşturulacak şekilde uçları yapıştırıcı ile sabitlenir.

Oluşturulan şekiller istenilen renge boyanır.

Kuruyan şekillerin üzerine jelatin yapıştırılır.

Jelatinin üstüne bir diğer şekil yapıştırılarak jelatinin ortada kalması sağlanır.

Oluşturulan her şeklin kenarına şerit mıknatıs yapıştırılır.

Manyetik blog oyunumuz hazır, dilediğiniz tasarımlar ile şekilleri oluşturabilirsiniz.