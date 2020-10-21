Eğlence aktivite: Hayvanlarla sanat etkinliği

Bu etkinlikler ile çocuklar;

Çevreye duyarlı bireyler olurlar,

Hayal güçleri genişler,

Yaratıcılıkları gelişir,

Kendilerini ifade edebilirler,

Bağımsızlıklarını geliştirerek, kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olunacaktır.

Ömer ile aylık konular dahilinde her gün evde mutlaka bir sanat etkinliği yapıyoruz. Farklı materyaller ile çıka sonuç ile hu tarz aktivitelere daha çok ilgi duyuyor. Bugün sizler için birkaç etkinliğimizden örnekler göstermek istedim. Hepsi evlerimizde kolaylık ile ulaşabileceğimiz ürünler ile ortaya çok güzel sonuçlar çıkarabiliriz.

CD'den kelebek





Fon kartonundan kelebek kafası ve kanadı çizilir. Kelebek gövdesi için CD kullanılır. Kelebeğin kafası ve kanatları CD'ye yapıştırılır. Kelebek kanatlarına desenlerini oluşturacak şekilde pullar yapıştırılır. Kafasına oynar göz yapıştırılır ve kelebeğimiz hazır.

Mercimekten kirpi





A4 kağıdına kirpi resmi çizilir. Yeşil mercimekler kirpinin gövdesine yapıştırılır. Sırt kısmı isterseniz boyanabilir, isterseniz kürdanlar ile dikenleri oluşturulabilir. Kuruyan mercimeklerin ardından kirpimiz hazır.

Işıltılı balık





A4 kağıdına bir balık resmi çizilir. Çizilen balığın gövdesine pullarını oluşturacak şekilde renkli pullar yapıştırılır. Yüzgeçlerine istenilen renkte sim dökülür. Balığın yüzüne oynar göz yapıştırılarak ışıltılı balığımızı tamamlıyoruz. Etkinlikler sırasında Kırmızı Balık şarkısını söyleyebiliriz.

Sizler de evlerinizde çok rahatlıkla ulaşıp çok kolay şekilde çocuklarınız ile birbirinden eğlenceli etkinlikler yapabilirsiniz ve onların birçok gelişimine destek olurken, kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

Not: Bu etkinlikler 2.5 yaş sonrası için uygundur.