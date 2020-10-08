Sonbahar etkinlikleri

İlk etkinliğimiz bizim için çok özel çünkü 3 sene sonbahar yaşanmayan bir ülkedeydik.

Oğlum ilk defa sararan yapraklar görmüştü. Beraber dökülen yaprakları ve biraz da çalı çırpı toplamış, bunları bir kağıda yapıştırarak kendi sonbahar ağacımızı yapmıştık.

Bütün bu renk cümbüşü yaprakların aynı dalda oluşu nasıl bir mucizedir! Uzun uzun mevsimler hakkında sohbet etmiştik.

İkinci etkinliğimiz için sonbahar renklerinde seçtiğim evalardan farklı desenlerde yaprak kalıpları çıkardım ve hepsinden ikişer tane hazırladım. Ben zemin için nihale kullandım ama mantar pano da kullanabilirsiniz.

Yaprakların etrafını raptiyelerle çevirdim ve aynı renk iplerle çevresini doladık. Hem renk eşleştirme hem de ince motor çalışması yapmış olduk.

Üçüncü etkinliğimizde ise elimde olan yaprak kalıplarını bu sefer kartona çizip kestim ve yine sonbahar renklerinde iplerle üzerini doladık. Bu tarz çalışmalar ince motor becerilerini geliştirirken bir yandan da çocuğumuz için sabır ve odaklanma gerektireceği için oldukça etkilidir.

Sonuncu etkinliğimiz ise sonbahar duyusalı… Bir tepsinin içini sonbaharı çağrıştıracak birbirinden farklı materyallerle dolduruyoruz. Ben bu oyunu oynadığımızda hem gerçek yaprak hem de daha önce evalardan kestiğim yapraklardan, ayrıca daha önce boyadığımız makarnalardan, ceviz, kozalak ve biraz da doğal çalı çırpı, minik ahşap kütüklerden ekledim.

Ne kadar farklı doku ve çok çeşit olursa duyusal oyun o kadar amacına ulaşır. Bu oyunda iki tepsi ve maşa kullanarak aktarma çalışması da yapmış olduk.

Duyusal oyununun önemini daha önceki yazılarımdan okuyabilirsiniz.

Tabii en güzeli uzun doğa yürüyüşleri yaparak gözlemlemek, doğala dokunup çocuklarımızın hissederek deneyimlemesine olanak sağlamak ama şu dönemde yapamıyorsak biz de elimizdeki imkanlarla evde bu tarz etkinlikler hazırlayabiliriz.

Hem bu çalışmalar sadece ince motor becerileri ya da duyusal oyun değil aynı zamanda çocuklarımızla mevsimler hakkında uzun sohbetler ederek dil gelişimlerini destekleyebileceğimiz hem de çocuklarımızın kendilerince görsel olarak sanatsal çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlar. Kullandığımız malzemeler ister doğal olsun isterse kendimiz hazırlayalım, önemli olan çocuklarımızla beraber kaliteli vakit geçirebilmemizdir.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!