Okyanus duyusal oyunu

Öncellikle duyusal oyunlar beceri oyunları değildir. Kullanılan materyalin dokusunu tanımak ve duyuları harekete geçirmek için oynanan oyunlardır. Çocuk farklı nesnelere dokundukça beyin gelişimi hızlanır. (Soğuk-sıcak, sert - yumuşak ve benzeri gibi...) Zamanla bu kavramlar çocuğun beynine yerleşir ve ayırt etmeye başlar. İşte o zaman okuma-yazma, ince-kaba motor gibi beceri gerektiren durumlarda çocuğun hazır bulunuşunu sağlar. Yani zihin gelişimi üzerinde büyük rol oynar.



Duyusal oyunlar çocuklardaki keşfetme duygusunu harekete geçirir ve minik kaşifler farklı tür dokular ve nesnelerle oynarken dünya hakkında yeni bilgiler edinme yolları geliştirirler.

Oynarken araştırırlar, sorarlar, dinlerler ve bu her açıdan gelişmelerini sağlar.



Çocuklar duyularıyla deneyimleyerek öğrenir. Yani duyusal oyunlar sadece dokunma üzerine kurulu değildir. Tat alma, işitme, koku algılama gibi tüm duyulara hitap eder. Ve bu şekilde olan öğrenmelerin daha kalıcı olduğu gözlenmiştir.



Ayrıca aktif bir şekilde duyusal oyunlar oynayan çocukların sosyal becerileri, problem çözme yetenekleri daha gelişmiştir ve hafızalarının da güçlenmesinde önemli bir etkendir .



Duyusal oyunlarda çocuğunuza neyi nasıl yapacağına dair talimatlar vermeyin, oyunun amacı sonuçlandırmak değil, keşfetmektir ve bu şekilde ucu açık oyunlar oynamak çocuğunuzun hayal gücü için de bulunmaz fırsattır.



Aynı zamanda duyusal oyunlar sakinleştiricidir özellikle kaygılı ve stresli çocuklarda terapi gibidir. Tabii ki sadece çocuklar değil bizim için de geçerli. O zaman hadi hep birlikte duyusal oyun oynamaya!



Materyaller: Tepsi, irmik, deniz canlıları figürleri, kaplumbağa da ekleyecekseniz yumurta şeklindeki badem şekerleri, kırılmış yumurta kabukları (sirkeyle dezenfekte edebilirsiniz), toz paket jelatin ya da pasta jölesi, renklendirmek için mavi gıda boyası.



Sunum: Jelatini paketin üstünde yazan şekilde hazırlayıp içine birkaç damla mavi gıda boyası ekliyoruz, içine balıkları da koyup tepsiye biraz eğim vererek donmasını bekliyoruz. Jelatin katılaştıktan sonra tepsinin boş kalan kısmına irmik döküp kum görüntüsü veriyoruz. Daha sonra kaplumbağaları yumurta kabuklarının içine yerleştiriyoruz, birkaç tane de yumurta şeklindeki şekerlerden ekliyoruz. Evinizdeki malzemelere göre uyarlayabilirsiniz.



Şimdi sıra hayal gücünüzle hikayeler anlatıp oynamaya geldi. Kaplumbağalar yumurtadan çıkıp okyanus sularına dalmaya hazır…



Bırakın çocuğunuz kumları dağıtsın, hatta beraber kumların içine kaplumbağaları saklayın, sonra minik parmaklarıyla jöleyi keşfetsin, mıncıklasın. Annelerimizin etraf kirlenir mi endişelerini tahmin edebiliyorum. Ama bunu hiç düşünmeden özgürce oynamalarına izin vermeliyiz çünkü çocuk ancak özgür olduğunda oyuna adapte olabilir.



Ne kadar dokunarak, hissederek oynarsa, duyusal oyun o kadar amacına ulaşır.



Kazanımlar

Odaklanma, dikkat etme



Bilişsel, duygusal, fiziksel gelişim



Görselleri ve dokuları ayırt etme



Sosyalleşme



Dil gelişimi



Yaş: 2+ (Oral dönemi bitmiş çocuklarda ebeveyn gözetiminde)