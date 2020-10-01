Mıknatıslı çizgi takibi

Okul öncesi dönemde dikkat ve konsantrasyonu artırmak, odaklanmayı sağlamak ve parmak kaslarının kontrol edebilmesi için oldukça önemlidir. 2 yaş sonrası basit çizgi çalışmalarına başlanabilir.



Daha önce oğlumla çok sayıda çizgi çalışması yaptık. En çok sevdiği, onun deyimiyle "yol takibi " çalışmaları oldu. Ve bu sefer oğlumun biraz daha ilgisini çekebilmek için mıknatıs kullandım. Sonuç beklediğimden de iyiydi! Hazırlaması bu kadar pratik bir oyun onu inanılmaz mutlu etti. Her zaman söylediğim gibi önemli olan çocuklarımızın ilgi alanlarını keşfedip ona göre oyunlar hazırlamak.



Ben bu oyunda sadece renkleri eşleştirme şeklinde çizgi takibi hazırladım. Eğer çocuğunuz hayvanlarla ilgili etkinliklere daha çok ilgi gösteriyorsa kapakların içine yavru hayvan resmi yapıştırıp, çizgi sonuna da annesinin resmini koyarak buluşturabilirsiniz. Ya da mesela bir tavşan çizip havuca ulaştırmasını sağlayabilirsiniz. Bunun gibi bir çok fikir türetilebilir.





Bu oyun için ihtiyacınız olan materyaller: Boş bir kutu kapağı, metal kapaklar, kağıt, başlangıç ve bitiş noktalarına yapıştırmak için dilediğiniz renk ya da şekilde sticker. 1 adet abeslang (dil çubuğu) ucuna mıknatıs yapıştırıyoruz.

Sunum: Kapağın içine başlangıç ve bitiş noktaları için karşılıklı daireler çiziyoruz. Boş kağıtları kutunun ortasına sığacak şekilde yerleştirip, üzerine çizgiler çiziyoruz. Dilediğiniz kadar şablon hazırlayabilirsiniz. Önce siz kutunun altından mıknatıslı çubuğu hareket ettirerek çizgileri takip edip, kapağı bitiş noktasına ulaştırıyorsunuz. Daha sonra çocuğumuza sunuyoruz. Şablonları değiştirerek farklı farklı şekilleri takip ederek oyunumuzu sürdürüyoruz.

Kazanımlar: - İnce motor becerileri gelişimi.

- Çizgi takibi,

- Renk eşleştirme,

- Dikkat ve konsantrasyon gelişimi,

- Parmak kas kontrolü.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!