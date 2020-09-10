Kartondan bukalemun bakın nasıl renk değiştiriyor

Özellikle 2-3 yaş aralığı çocuklarımızın en meraklı olduğu dönemdir. Biz oğlumla bu etkinliği yaptığımızda henüz "bukalemun" diyemiyordu bile :) Ama o kadar çok sevdi ki, evin her yerini gezdirdi ve her seferinde "rengi değişti" diyerek şaşırmaya devam etti.

Çok uzun bir süre nereye gitsek bizimle geldi bukalemunumuzda. Parkta, bahçede hep yanımızdaydı. Aslında sadece yeni bir hayvan öğrenip eğlenmesi için yapmıştım ama baktım ki çok sevdi, hemen renkleri öğrenmesi ve pekiştirmesi için sorular sormaya başladım. “Ağaca çıkmış bukalemun, ne renk oldu şimdi?” , “Bak şimdi de koltuğa tırmandı, hangi renge dönüştü acaba?” diye diye koşturup dururken hem kaba motor becerilerini geliştirdik hem dil gelişimi desteklendi hem de renkleri öğrenmede yardımcı oldu. Bazı fırsatları kaçırmamak gerek :)

Üstelik eğlenerek öğreneceğimiz bu oyunu hazırlamak da çok basit.

Materyaller: Küçük bir karton parçası, şeffaf dosya kağıdı ya da evinizde olan herhangi şeffaf bir malzeme, 1 tane oynar göz ve maket bıçağı.

Sunum: Kartona bukalemun şeklini çizip keserek çıkarıyoruz. Arkasına şeffaf dosya kağıdını yapıştırıyoruz. En son da oynar gözü sabitliyoruz. İşte bu kadar basit.

Şimdi bukalemunla beraber gezintiye çıkıp keşif yapma zamanı.

Kazanımlar: Gözlem yapma.

Merak ve keşif duygusu.

Renk kavramı.

Dil gelişimi.

Bol eğlence.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın.