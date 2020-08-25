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GeriH. Canan Yelken Evde sıkılan çocuk kalmasın! Hadi spor zamanı…
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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Evde sıkılan çocuk kalmasın! Hadi spor zamanı…
Yazarlar
25.08.2020 - 10:22 |  Son Güncelleme:

Evde sıkılan çocuk kalmasın! Hadi spor zamanı…

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Evde sıkılan çocuk kalmasın! Hadi spor zamanı…
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Evde kalmaya devam ettiğimiz bu günlerde mümkün olduğu kadar çocuklarımızla aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Peki, enerjisini atamamış bir çocuğu masa başına oturtup etkinlik yapabilmek mümkün mü? Tabii ki hayır!

Çocuklarımız eskisi gibi parklarda bahçelerde koşturamıyor. Ne kadar enerji yüklü olduklarını tahmin edersiniz. Ve bu durumdayken onlardan odaklanmalarını beklemek imkansız.

Özellikle bu dönemde okula gidemeyen çocuklarımızın televizyon ve tablet başında hareketsiz kalmaması vaktini kaliteli geçirebilmeleri için ben dahil ebeveynler olarak evde eğitim verme telâşındayız. Masa başına geçip sayı çalışalım; renkleri, şekilleri vs. öğrenelim istiyoruz. Ama unutmamanız gereken, önceliğin çocuklarımızın fiziki ve duygusal ihtiyaçları olduğudur.

Evde sıkılan çocuk kalmasın Hadi spor zamanı…

Daha önceki yazılarımda motor becerilerinin ne olduğu ve öneminden ayrıntılı olarak bahsetmiştim. Evde yaptığımız etkinliklerin çoğu ince motor becerileri ve gelişimini kapsar. Fakat çocuklar doğasında olan ve en çok ihtiyaç duyduğu yürümek, koşmak, zıplamak gibi kaba motor beceri aktivitelerini evde ne kadar yapabilir ki…

Çocuklarımızın sağlıklı büyüyüp gelişmesinde sporun önemi çok büyük! Sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda bilişsel, ruhsal, sosyal ve kişisel gelişimi için de spor çok önemlidir. Eski normalimize dönene kadar evde çocuklarımıza ne kadar hareket alanı açıp bu konuda desteklersek gelişimlerine o kadar katkı sağlamış oluruz.

Evde sıkılan çocuk kalmasın Hadi spor zamanı…

Unutmayın çocukluğun ilk yıllarında kazanılan alışkanlıklar geçireceği tüm ömrü etkiler. Düzenli spor yapan çocuklar ileriki yıllarda da devamını getirecektir ve bu sağlık açısından obezite gibi hastalıkların önüne geçecektir. Sadece sağlık açısından değil tabii, aynı zamanda düzenli spor yapıp enerjisini atabilen çocuk sosyal anlamda da daha uyumlu ve pozitif olacaktır. Okula ve derslerine odaklanması artacak, daha az kaygılı olacak ve öğrenme kapasiteleri yüksek oranda olacaktır.

İşte bugünkü oyun tavsiyem tam da bu konuda miniklerimize bol enerji harcatacak, hem evde hem de hiçbir materyal gerektirmeden ve üstelik kahkahalar eşliğinde!

Sadece kağıt, kalemi elinize alın ve bildiğimiz çöp adam çizimleriyle fotoğraflarda gördüğünüz gibi hareketler çizin. Dilediğiniz kadar çeşitlendirebilirsiniz. Kolaydan zora doğru çizdiğiniz kartları canlandırın.

Evde sıkılan çocuk kalmasın Hadi spor zamanı…

Önce siz aynısını yapın hatta tüm aile beraber oynayın. Kartlardaki hareketleri canlandırırken şekilden şekle gireceksiniz ve gülmekten yapamayacaksınız. Biz oğlumla o kadar çok eğlendik ki, denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Bu oyunla sadece çocukların kaba motor becerisi gelişmiş olmayacak, ailece egzersiz yapmış ve harika vakit geçirmiş olacaksınız.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!

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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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