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GeriH. Canan Yelken Çocuklara diş fırçalamayı sevdirecek etkinlik
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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Çocuklara diş fırçalamayı sevdirecek etkinlik
Yazarlar
31.08.2020 - 10:58 |  Son Güncelleme:

Çocuklara diş fırçalamayı sevdirecek etkinlik

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Çocuklara diş fırçalamayı sevdirecek etkinlik
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Erken çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıkların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Öz bakım becerileri de bunlardan biri ve çocuklarımızın sağlığı için diş fırçalamayı oyunlarla eğlenceli bir hale getirebiliriz.

1 yaşından itibaren çocuğumuzun eline diş fırçası verebiliriz, diş macununa gerek bile yok, suyla fırçayı biraz ıslatmanız yeterli. Ben oğluma 2 yaşından sonra içinde zararlı madde bulunmayan organik diş macunu kullanmaya başlamıştım ve diş fırçalamayı öğretmeye çalışmadım sadece beni izlemesi yeterli oldu. Biraz daha büyüdüğünde ağzını yıkama ve çalkalama yapmayı öğrendiğinde bu iş tamamdır.

Çok fazla ısrarcı olmadan, sizin örnek olmanız yeterli oluyor aslında ama neyi neden yaptığımızı anlatmak bazen bu yaş grubunda zor olabiliyor. İşte böyle zamanlarda, oyunlarla destekleyerek, somut olarak öğrenmelerini kolaylaştırabiliriz.

Bugünkü etkinliğimizde çocuklarımız hem neden dişlerimizi fırçaladığımızı hem nasıl yaptığımızı öğrenecek hem de ince motor çalışması yapmış olacak.

Ben bu oyun için evimizde bulunan bir hikaye karakterini canlandırmayı seçtim. Kitap etkinlikleri çocuklar için çok daha verimli oluyor. Gelelim oyunumuzu hazırlamaya.

Çocuklara diş fırçalamayı sevdirecek etkinlik

Materyaller: Zemin için bir karton parçası, renkli elişi kağıtları, diş fırçası, kuru fasulye ve fasulyeleri yapıştırmak için sıcak silikon, siyah tahta kalemi.

Sunum: Eğer benim gibi kitap karakteri kullanacaksanız, ona bakarak çizimini yapıyoruz ve karton zemine yapıştırıyoruz. Eğer elinizde uygun kitap yoksa çocuğunuzun sevdiği bir hayvan resmi çizebilirsiniz. Önemli olan dişleri ön plana çıkarmak. Benim de çizimim pek iyi sayılmaz gördüğünüz üzere :)

Çizdiğiniz karakterin parçalarını yapıştırırken çocuğunuzdan yardım alın, beraber oluşturun. Mesela bizim timsahın beyaz beneklerini oğlum yapıştırdı. Yüzü için açık yeşil olan minik parçaları yine oğlum kesti ve yapıştırdı. Yapabileceği tüm kesme ve yapıştırma çalışmalarını bırakın onlar yapsın. Siz sadece sıcak silikonla fasulyeleri yapıştırın.

Not: Bu işlemi yaparken çocuklarımızı uzak tutuyoruz.

Çocuklara diş fırçalamayı sevdirecek etkinlik
Artık resmimiz hazırsa, fasulyelerin üzerine siyah tahta kalemi ile çürükler çiziyoruz ve diş fırçasını çocuğumuza teslim ediyoruz. Bu oyunu tekrar tekrar yapacağınızdan emin olabilirsiniz.

Kazanımlar: Öz bakım becerisi gelişimi.
Günlük yaşam becerisi gelişimi.
İnce motor becerileri gelişimi.
El göz koordinasyonu gelişimi.

Umarım bu oyunla miniklerimiz diş fırçalamayı daha eğlenceli bulup sevecektir.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!

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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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