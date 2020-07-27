Bil Bakalım oyun kutusu

Aslında bu oyunu hepimiz biliyoruz. Genellikle çocuğun gözleri kapatılır ve bir nesneye dokunarak ne olduğunu tahmin etmesi istenir. Fakat birçok çocuk gözlerinin bağlı olmasından hoşlanmaz, benim oğlum gibi…



İşte bu yüzden oyunu değiştirip çocukların daha çok seveceği ve ilgilerini çekecek bir hale getirebiliriz.



Peki, nedir bu oyunun amacı?



Çocuğumuzun dokunma duyusunu geliştirerek görsel hafızasını kullanmasını sağlayacak. Yani parmaklar ve beyin koordineli olarak çalışacak. Aynı zamanda dokunduğu nesneyi tarif ederken dil gelişimi de desteklenecek.



Kutuya farklı çeşitte nesneler koymaya çalışalım ki çocuklarımızda dokunsal algıyı geliştirebilelim. Tabi bunları çocuğumuzun tanıdığı nesneler arasından seçmek şartıyla…



Mesela farklı oyuncaklar (peluş hayvanlar, ahşap küpler, araba vb.)… Dokunduğunda yumuşak-sert gibi zıt kavramları da pekiştirmiş oluruz. Yine aynı şekilde meyve-sebze (elma, limon vb.) koyarak soru cevap şekline de dönüştürebiliriz. Ekşidir, tatlıdır gibi ya da rengini söyleyerek ipucu verebiliriz.



Ama emin olun bu oyunda çok başarılılar. Ve kutunun içindekileri değiştirerek tekrar tekrar oynayacaksınız. Çünkü 3 yaş sonrası çocuklarımızın farkındalığının arttığı, merak ve öğrenme heyecanlarının bilgiye dönüştüğü ve yine aynı orantıda sürekli canlarının sıkıldığı dönemdir.

Bu tarz oyunlar hem sizin için hazırlaması pratik hem de evde sürekli aktivite isteyen miniklerimiz için kurtarıcıdır.

Gelelim Bil Bakalım kutumuzu hazırlamaya…



Materyaller: Boş bir kutu, kutuyu kaplamak için renkli elişi kağıtları, içine koymak için kıyafet, oyuncak, meyve sebze gibi her türlü nesne olabilir.



Sunum: Boş kutumuzu istediğimiz renkte kaplıyoruz. Daha dikkat çekici hale getirmek için üzerine soru işaretleri kesip yapıştırıyoruz. Çocuğumuzun elinin sığacağı genişlikte bir delik açıyoruz (Kutunun içi görünmeyecek şekilde). Bu kısmı eva kağıdı kullanarak yapmanızı öneririm. Süngerimsi bir yapısı olduğu için elleri acıtmaz ve elişi kağıdı gibi yırtılmaz. Simdi kutuya istediğimiz nesneleri koyuyoruz. Ve çocuğumuzdan bu nesnelere sırayla dokunarak, kutunun içindekinin ne olduğunu tahmin etmesini istiyoruz.



Kazanımlar



Dokunsal algı

Görsel hafıza

Dil gelişimi

Tahlil ve tahmin etme becerisi

Mantık yürütme

Duyusal gelişim



Yaş: 3 +