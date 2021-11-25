Yağ transferi hangi problemlerde uygulanabilir?

Yağ transferi hangi durumlarda yapılır?

Kırışık ve çökük görünen yüz bölgeleriniz varsa, diğer dolgu enjeksiyonlarından daha uzun süreli bir sonuç elde etmek isteniyorsanız bu prosedürden faydalanabilirsiniz. Bunun dışında meme estetiğinde kontur düzensizliklerini doldurmak veya meme implantlarının belirgin belirtilerini gizlemek için kullanılır.

Yağ greftlemesinin amacı hacim eksikliği olan alanları büyütmek veya doldurmaktır. Yaygın olarak aşılanan veya enjekte edilen alanlar arasında eller, yüz (dudaklar dahil), ciltteki çöküntüler (liposuction ve yara izinin ardından) ve meme ve kalça (büyütme için) bulunur. Elbette yağ alınabilecek donör bölgelere sahip olmalısınız. Tıbbi bir durumdan veya sigaradan dolayı herhangi bir dolaşım probleminiz olmaması önemlidir.

Kişinin kendi bedeninden alınan yağ greftleri kullanıldığı için alerji riski çok daha düşüktür. Yağ transferi sonuçları doğal, uzun ömürlü ve güvenlidir. Diğer dermal dolgu maddelerine kıyasla, yağ dokusunu transfer etmeden önce hazırlamak zaman alır. Dermal dolgulara göre daha uzun süre kalıcı olmasına rağmen yağ transferinde birden fazla seansa ihtiyacınız olabilir.

Yaygın olarak uygulanan alanlar

Yüze yağ transferi: Yüzünüzde gülme çizgileri ve kaz ayağı gibi kırışıklıklar varsa, karın, uyluk veya diğer bölgelerinizden yağ alınabilir ve yüzünüze enjekte edilebilir. Yüzün, dudakların ve yanakların sivilce izleri ve çökük bölgeleri de doldurulabilir. Ayrıca, burnunuz ve ağzınız arasındaki çizgileri en aza indirmek, cilt çöküntülerini veya girintilerini düzeltmek ve alın kırışıklıklarını en aza indirmek için de yağ enjeksiyonu kullanılabilir. Elmacık kemiği ve çene gibi bölgelerdeki hacim eksikliklerinin giderilmesinde de uygulanabilir.

Göğüs implantları artı yağ grefti: Göğüs implantı prosedürü sırasında göğüs şeklinizin optimize edilmesi gerekiyorsa, yağ grefti faydalı olabilir. İmplantlarla meme büyütme işleminden sonra kalan meme düzensizlikleriniz varsa, düzgün bir kontur ve optimal bir şekil elde etmek için düzensizlikler yağla doldurulabilir.

Yağ grefti ile popo büyütme: Daha dolgun, daha yuvarlak bir popo isteyen birçok kişi, implant kullanmadan daha kıvrımlı bir popo sağlamak için yağ transferini kullanan “Brezilya popo estetiği” işlemini tercih edebilir. Liposuction genellikle hem çevredeki bölgeyi şekillendirmek hem de enjekte edilecek otolog yağı toplamak için kullanılır.

Yağ grefti ile el gençleştirme: Ellerinize yağ enjeksiyonu hacim kazandırmak, buruşuk alanları “dolgunlaştırmak”, alttaki damarları ve tendonları kaplamak ve zamanla cildinizin kalitesini iyileştirmek için etkilidir.

Yağ transferi işlemi nasıl yapılır?

Mikro yağ enjeksiyonu en iyi sonuçların elde edildiği yöntemlerden biridir. Vücudunuzun bir bölgesinden alınan yağlar yıkanıp arındırıldıktan sonra özel olarak tasarlanmış iğnelerle büyütülmesi gereken bölgelere özenle yeniden enjekte edilir. İstenilen sonuca ulaşmak için yağ greftleme işlemini birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Yağ transferi aşamalı bir süreç olarak açıklanabilir. Bu aşamalar; toplama, arıtma, transfer ve yerleştirmedir. İşlem lokal anestezi altında yapılır.

Donör bölgeden yeterli miktarda yağ alındıktan sonra, yağ hücreleri yağ enjeksiyonu için kullanılacak küçük şırıngalara transfer için hazırlamak için işleyecektir. Arındırma, yağı döndürmek için bir santrifüj kullanımını veya enjeksiyondan önce saflaştırmak için bir filtreleme işlemini gerektirebilir. Grefti almak için belirlenen hazırlanarak enjeksiyon işlemi gerçekleştirilir. Ardından aşılı alanın üzerine bir pansuman veya bandaj yerleştirilebilir. Liposuction kesileri küçük olduğu için izler de küçüktür ve gizli bölgelere yerleştirilir. Çoğu liposuction izleri zamanla solar ve zar zor fark edilir.

Kötü yara iyileşmesini ve yara izini önlemek için işlemden en az altı hafta önce sigarayı bırakmalısınız. Kan sulandırma özelliği bulunan ilaç kullanmayın. Yapılacak işlemin türü ne olursa olsun, güvenli iyileşme için öncesinde ve sonrasında hidrasyon çok önemlidir. Bu nedenle yeterince su içilmesi çok önemlidir.

Normal aktivite seviyenize dönmeniz ve bu prosedürü takiben çalışmanız için ne kadar zaman geçeceğini doktorunuza sormalısınız.