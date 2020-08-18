Meme büyütmede temassız yöntem

Bu yöntem, meme büyütme estetiğinde meme implantlarının temassız yerleştirilmesine imkan sağlar. Keller Funnel No Touch tekniği ile her çeşit meme implantı yerleştirilebilir. Temassız göğüs büyütme riski ve dezavantajı en düşük estetik cerrahi yöntemlerinden biridir.

Temassız göğüs büyütme tekniğinde silikon yerleştirilirken cerrah ve ekibi tarafından implanta hiçbir şekilde temas edilmez. Göğüs implantları yerleştirilirken, ne kadar steril olursa olsun, özellikle, implantların kabuğu üzerinde bir miktar bakteri olması mümkün. Bu özelliği sayesinde temassız göğüs büyütme, kapsüler kontraktür riskini de azaltır. İmplant aracılığıyla vücutla temasa geçen bakteriler iltihaplanmaya neden olabilir. İltihaplanma, kapsül kontraktür oluşumuna yol açabilir ve meme revizyonu ameliyatına yol açabilir.

Temassız meme estetiği minimal kesi imkanı sunar

Temassız meme estetiği daha minimal insizyon uzunluğu imkanı verir. Geleneksel tekniklerde silikon jel göğüs implantlarının tamamı önceden doldurulduğundan, implant ne kadar büyük olursa, insizyon da o kadar büyük olur. Kullanılan özel cihazlar, silikon göğüs implantlarının, mümkün olabileceğinden daha küçük kesiler ile yerleştirilmesini sağlar. Örneğin; 3,5 cm'lik bir kesiden 550 cc'lik bir silikon jel göğüs implant rahatlıkla yerleştirilebilir.

Bu yöntem sadece temassız yerleştirme imkanı sunmakla kalmaz, aynı zamanda anestezi altında kalma süresini de kısaltır. Ameliyat süresinin ortalama 15 - 20 dakika kadar kısalması mümkün. Kesi alanlarında daha az travma ve ağrı oluşur.

Enfeksiyon ve kontaminasyon riski daha azdır. Tamamen temassız bir yöntem olan Keller Funnel tekniğinde implantlara hiç temas edilmediği için bakteri oluşmadığından kapsüle kontraktür ve enfeksiyon riski de azalır.

Güvenilir bir yöntemdir

Keller Funnel, çift taraflı paketlenmiştir. İmplantlar için cepler oluşturulduktan sonra, cerrah Keller Funnel'i açar. Ambalaj açılır ve Funnel’in dar ucundaki işaretlerden biri boylu boyunca kesilir. Bu işaretler, meme implantı ölçüleri ile tam bir uyum sağlar. Cerrahınız 400 - 500 cc'lik bir göğüs implantını takarak, keser. Bu yapılır, tamamlandıktan sonra Funnel steril solüsyona batırılır. Göğüs implantları da steril olarak paketlenmiştir ve Keller Funnel implantının yerleştirilmeye hazır olana kadar orijinal ambalajında ​​tutulması önerilir. Bu noktada, Funnel açık tutulur ve göğüs implantı Funnel’e yerleştirilir. Göğüs implantı Funnel’e girdikten sonra, Funnel’in ucu göğüs cebinin içine yerleştirilir. Bu sırada cerrah, implantın cebe itilmesi için Funnel’i sıkar. Cerrah implantları yerleştirilmesi tamamladığında Funnel atılır. Meme büyütme estetiği temassız bir şekilde tamamlanmış olur.