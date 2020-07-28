Kişiye özel dudak tasarımı

Dudak dolgusu işlemi ortalama 15 dakika içinde ameliyata gerek olmaksızın uygulanır. Operasyondan önce lokal anestezi uygulandığı ve çok ince uçlu iğneler kullanıldığı için işlem sırasında herhangi bir şekilde ağrı hissedilmez. Dudak dolgusunun sonuçları hemen ortaya çıksa da dudak şeklinin tam olarak oturması yaklaşık 1 hafta sürer. İlk birkaç saat hassasiyet nedeni ile sıcakla temas edilmemesi ve güneşten uzak durulması gerekir. Kullanılan dolgu malzemesinin özelliğine göre dudaklar şeklini 6 ay ile 2 yıl arasında koruyabilir. Bu sürenin sonunda dudaklar eski haline döner, istenirse enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekir.

Dudak tasarımı çeşitleri

Dudak tasarımında ideal görünüm için çok sayıda kriter göz önüne alınır. Altın oran hesaplamaları, kullanılan yöntem, kişinin tercihi ve beklentisi tasarımda önemli rol oynar. Mitolojik tanrı ve tanrıçalar Afrodit, Venüs, Hera ve Eros en ideal orana sahip dudak şekilleridir.

Afrodit tipi dudak dolgusunda; alt ve üst dudağın şekli ve kalınlığı simetriktir. Philtrum sırtı ile eros yayı kıvrımları simetride çok önemli bir rol oynar. Üst dudağın merkezinde bulunan yayın kıvrımı daha belirgindir. Üst dudağın konturu dışa doğru hafif taşma yapacak şekilde tasarlanır. Dudaklar pürüzsüz ve gergindir.

Venüs tipi dudak dolgusunda; üst dudak tasarımı diş etini kapatacak şekildedir. Gülümseme hattı yani üst dudak konturu simetriktir. Üst dudak kalınlığı ve gülümseme hattı çizgisi diş etinin üç milimetreden daha az görünmesini sağlayacak şekildedir. Yine üst dudak ile alt dudak arasındaki kalınlık farkı 1,618 oranındadır.

Hera tipi dudak dolgusunda; dudak konturları ideal altın oranlarda, üst dudak yayı ve açıları simetriktir. Dudak çizgisi merkezden kenarlara doğru hacmini koruyarak devam eder. Dudak ile dişlerin simetrisi birbiriyle uyumlu, alt dudağın dişlerden uzaklığı ise ideal ölçülere göre 0,5 ile 1,5 mm arasındadır.

Eros tipi dudak dolgusunda; dudağın merkezinde bulunan Eros yani cupid yayı kıvrımı belirgin ve dışa doğru taşkın olur. Eros kıvrımından itibaren dudak konturu kenarlara doğru altın oran hesaplamalarıyla simetrik bir şekilde devam eder. Dudak köşelerinin hizası ve kalınlığı simetriktir. Eros yayı çizgisi dişlerin tam ortasına denk gelir.