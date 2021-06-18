Burun estetiği yöntemleri

Burun estetiği operasyonları burundaki orantısızlıkları ve şekil bozukluklarını gidermek ve burnu yüz ile uyumlu hale getirmek için yapılır. Bunun dışında burundaki şekil bozukluklarının yanı sıra nefes almaya engel olan işlevsel bozukluklar da giderilir. Cerrahi ve cerrahi olmayan tekniklerin hepsinde ana hedef burunun ihtiyacı doğrultusunda minimal müdahalelerde bulunmak ve hem işlevsel hem de fiziksel açıdan doğal bir buruna sahip olunmasını sağlamaktır.

Minimal düzeltmeler hedeflenir

Cerrahi teknikler ile burun estetiği lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hasta operasyon esnasında ya tamamen uyku halinde olur ya da hiçbir şey hissetmeyecek şekilde bölgesel olarak uyuşturulur. Cerrahi olarak kapalı veya açık teknik tercih edilir. Kapalı teknik ile burun ucu estetiğinde kesiler burun deliğinin içerisinden açılır. Açık teknikte ise burun deliklerinin arasındaki kısmın tabanından açılır. Şekil bozukluğunun türüne göre kemik, kıkırdak ya da yumuşak dokuya müdahale edilerek burun ihtiyaca göre yeniden şekillendirilir. Kapalı teknikte dikişler burun deliklerinin içerisine atıldığı için dışarıdan görünen bir dikiş izi olmaz. Açık teknikte ise izler zamanla iyileşerek belli belirsiz hal alır. Operasyonun ardından burun deliklerinin içine nefes almaya engel olmayan ateller yerleştirilir, burnun üstüne ise özel bantlar yapıştırılır. Hasta genellikle operasyondan bir gün sonra taburcu edilir. Birkaç gün sonra ise ateller ve bantlar çıkarılır.

Ameliyatsız burun estetiği mümkün

Ameliyatsız burun estetiğinde burun küçültme hariç kemer, burun ucu düşüklüğü, asimetri gibi diğer bütün şekil bozukları düzeltilebilir. Günümüzde kullanılan ameliyatsız teknikler arasında en yaygın olanlar dolgu ve botoks enjeksiyon uygulamalarıdır. Hyalüronik asit dolgu malzemesi ve botulinum toksini (botoks) kullanılarak yapılan enjeksiyonlarla ortalama 15 - 20 dakika içinde operasyon tamamlayabilir. Dolgu enjeksiyonlarının sonucu hemen ortaya çıkarken botoks enjeksiyonunun sonuçları için birkaç gün beklemeniz gerekir. Ameliyatsız tekniklerde iyileşme sürecine ihtiyaç olmadığı için hasta birkaç dakikalık bir dinlenmenin ardından normal hayatına devam edebilir. Geçici prosedürler olduğu için botoks enjeksiyonunun yılda 4 ile 6 ayda bir, dolgu enjeksiyonunun ise 8 ile 18 ayda bir kez tekrarlanması gerekir.