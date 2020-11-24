Burun estetiği mi düşünüyorsunuz?

Rinoplastinin en yaygın nedenlerinden birisi; burundan nefes almada zorluktur. Burun tıkanıklığı, hareket, özellikle egzersiz zorluğu ve uyku apnesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tıbbi tedaviler (burun spreyi veya uyku apnesi tedavisi gibi) başarısız olursa, cerrahi bir sonraki adım olabilir.

Burun estetiği burundaki şekil bozukluğu ve deformasyona göre planlanır. Fiziksel muayenenin ardından kişinin yeni burun tasarımı yapılır. Bunun için 3D tasarım cihazlarından faydalanılır. Çeşitli açılardan çekilen burun fotoğrafları üzerinden hazırlanan simülasyon görüntüleri ile ideal burun şekli tasarımı yapılır. Ameliyattan önce bu görüntüler hastaya gösterilir. Bu sayede kişinin burun şekli tasarımına katılması ve en ideal burun şekline birlikte karar verilmesi sağlanır.

Altın oran ve cerrahın estetik bakış açısıyla tasarlanan yeni burun şeklinde var olan sorunların giderilmesi sağlanır. Bunlar arasında burun eğriliği, kemer, büyüklük ya da küçüklük, burun ucu, burun deliği asimetrisi sorunları yer alabilir.

Burun ameliyatı hakkında ne bilmelisiniz?

Burun ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Burun deliklerinin içinden kesiler açılırsa kapalı rinoplasti tekniği uygulanmış olur. Görünen bir iz oluşmaz. Burun tabanından çok küçük bir kesi yapılabilir, buna açık rinoplasti denir ve kesi cilt iyileştikten sonra belirsizleşir. Bu insizyonlar burun kıkırdağına ve kemiklerine erişim sağlar. Daha sonra, burun kanalları iyileştirilir ve burun yeniden şekillendirilir.

Burun kemiğinde kırma, tampon ya da alçı gibi işlemler uygulanmaz. Bunların yerine törpüleme ya da kesi işlemi uygulanır. Nefes alma imkânı sunan silikon ateller ve koruyucu splint’ler takılır. Hastanede kalınması genellikle gerekmez, anestezinin etkisi geçtikten sonra evinize gidebilirsiniz.

İyileşme için işten veya okuldan bir hafta izin almanız gerekebilir. Bu süre zarfında dinlenme, soğuk kompres ve burun temizleme önerilir. Ağrı kesici ilaçlar verilebilir, ancak çoğu hasta sadece bir iki gün ihtiyaç duyar.

Ameliyattan bir hafta sonra, ateller doktor tarafından çıkarılır. Daha sonra işe geri dönebilir ve yürüme veya koşma gibi kardiyo egzersizlerine devam edebilirsiniz. Altı hafta boyunca temas sporlarından kaçınmanız gerekir. Bunun dışında, ameliyattan sonraki iki hafta içinde normal aktivitelerinize ve rutininize geri dönebilirsiniz.

İlk ay boyunca hızlı bir şekilde iyileşseniz de, tam iyileşme bir yıla kadar sürebilir. Şişliğin çoğunluğu ilk ayda kaybolur ve yeni burun şekli ortaya çıkar. Bir yıl veya daha kısa sürede burun şekli tam olarak oturmuş olur.