Mavi Bebek oyunundaki tehlike!

Bu tarz oyunlar çocukları nasıl etkiliyor?

Şiddet ve korku içerikli oyunlar çocuklarda davranış bozukluklarına neden olabilir. Bu tip oyunlarda özel bilgilere ulaşılabilmesi sonucunda küçük yaş grubunda bulunan ve aileleri ile durumu paylaşmaktan çekinen çocuklarda içe kapanma ve depresif davranışlar görülebilir.

Mavi bebek oyununda kullanılan yöntemlerle çocuklara hipnotik telkin verildiğini ve bunun çocuklar tarafından anlaşılması güç durumlar olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadıkları deneyim önce merak uyandırsa da sonrasında çocukların kaldırabileceklerinin üzerinde korkuya sebep olabilir. Bu tür oyunlar çocuklarda öfke nöbetleri ve halüsinasyonlara da yol açabilir.

Bu oyunlarla ilgili aileler nelere dikkat etmeli?

Çocuklarla bu oyunlara karşı iletişiminizde merak uyandırmamaya dikkat ederek bilgi verebilirsiniz. Bu oyunlara karşı öncelikle ne kadar bilgi sahibi olduklarını ifade etmeleri için onu cesaretlendirebilirsiniz. Korktukları ve tehdit edildikleri ya da hatalı oldukları durumlarda sizin vereceğiniz tepkiyi bilememek çocuklarda kaygıya sebep olacaktır. Yapacağınız konuşmalarda bu durumlarda onları eleştirmeyeceğinizi, her koşulda sevginizin değişmeyeceğini ve onların yanında olacağınızı belirtmelisiniz.

Çocukların sanal ortamda hangi uygulamalarda zaman geçirdiğini mutlaka takip edin. Ancak sürekli kontrol edilmek çocuklar tarafından rahatsız edici bulunabilir. Bu durumda onlarla uygulamalar ve oyunlar hakkında sohbet etmek ve mümkünse birlikte vakit geçirmek, sizinle paylaşımdan zevk almasını sağlamak önemlidir.

Çocukların teknolojik aletleri odası ya da yalnız kalacağı yerlerde değil birlikte vakit geçirdiğiniz ortak alanlarda kullanmasını sağlayabilirsiniz. Çocukların kullanacağı alanları sınırlandırmak, denetim ayarlarını kurmak güvenli medya kullanımı için gereklidir. Ancak bu konuda çocuk bilgilendirilmeli, bunun aranızdaki güven ilişkisini zedeleyecek bir uygulama olmadığı ve onu korumak amaçlı olduğu anlatılmalıdır.

Erken çocukluk döneminden itibaren sorumluluk verilerek, yaşına uygun sınırlar koyulan çocukların sanal dünyaya olan bağımlılıkları azalacaktır. Ayrıca çocuklar için zamanlarını geçirebileceği daha verimli ve keyifli alanlar yarattığınızda teknolojiye olan ihtiyaçlarının azalacağı unutulmamalıdır.

Çocuğunuzun davranışlarında ya da rutinlerinde oluşan değişiklikler ile yakından ilgilenin. Özellikle regresyon dediğimiz alt ıslatma, ebeveynden ayrılmak istememe, karanlık korkuları gibi durumların durumların altındaki psikolojik sebeplerin varlığı araştırılmalıdır.