Tırnak mantarlarında beslenmenin etkisi

Diyet değişiklikleri, takviyeler ve ilaç tedavisiyle, yıllarca mücadele ederken bile ayak tırnağı mantarının kök nedenini tedavi edebilir ve ortadan kaldırabilirsiniz. İlaç tedavisi için mutlaka hekime başvurmalısınız. Ben size bu hastalığın beslenme ile de doğrudan etkilendiğine dair birkaç bilgi vereceğim.

Bu mantarların sebepleri arasında; kötü bakterilerin vücudunuzdaki iyi bakterilere dengesizliği en bilindik nedenler arasında yer alıyor. Bağırsaklarla ilgili sorunlardan kaynaklanan diğer sağlık koşullarında olduğu gibi bağırsaklarınızda yeterince iyi bakteri yaşamadığında, vücudunuzda ortaya çıkabilecek yüksek düzeyde maya ve mantar (kötü bakteri) geliştirirsiniz.

Tabi ki tek sebep bu değil, bağırsak dışındaki faktörler…

-Mantarlarla temasa geçmek, örneğin kuaförlerde, yüzme havuzlarında, spor salonlarında veya saunalarda…

-Kirli veya sıkı ayakkabılar giymek

-Sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları

-Bacaklarda, diyabet veya arter hastalığı gibi mevcut durumlardan kaynaklanan dolaşım problemleri

-Zayıf bağışıklık sistemi

-Genetik eğilim

Geleneksel kullanılan tedavilerde iyileşme ya zor oluyor ya da tekrar edebiliyor. Çünkü aslında yetersiz kalıyor. Tedavi sürecinde mutlaka beslenme ile de desteklemelisiniz. O zaman ne yapmalı?

Maya ve mantar kaynağının kaldırılması

Ayak tırnağı mantarını tedavi etmenin ilk adımı, adaya karşı savaşmanın en etkili ve doğal yollarından birini kullanmaktır. Başka bir deyişle, diyetinizde bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. Kandida aşırı büyümesini tedavi etmek için en önemli taktik, sindirim sisteminizde yaşayan maya ve kandida virüsünü besleyen şeyleri ortadan kaldırmaktır: Şekerler ve tatlandırıcılar.

Sağlıklı bakterileri yenileme

Diyetinizi değiştirmek açısından bir sonraki adım, iyi bakterilerin büyümesini destekleyen birtakım yiyecekler tüketmeye başlamaktır. Örneğin turşu, kefir, yoğurt (ev yapımı)

Daha fazla lif, protein ve kaliteli yağ tüketin

Renkli sebzeler, otla beslenen etler, organik tavuk, serbest gezen yumurta ve balıklardan yüksek kaliteli proteinler, çiğ olarak yağlı tohumlar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Gıda intoleransı olan besinlerden uzak durun

Bazı maya enfeksiyonları gıda alerjilerinden kaynaklanır. Her türlü olumsuz reaksiyona neden olan yiyeceklerden kaçınmaya çalışın ve örneğin süt, yumurta, fındık, buğday içeren yiyecekler ve tahıllar gibi şeyleri yediğinizde yaşadığınız belirtilere dikkat edin. Bir gıda alerjiniz veya hassasiyetiniz olduğunu düşünüyorsanız, hangi gıdaların hoşgörüsüzlüğe neden olduğunu bulmak için bir eliminasyon diyetini deneyin ve bu gıdaları çıkarmak için çalışın.