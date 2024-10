Sonbaharda sağlıklı bir cilt için beslenmede nelere dikkat edilmelidir?

Haberin Devamı

Eksilen ya da yanlış olan durumlarda yaşamayı öncelikli tuttuğundan; yaşamsal fonksiyonları organlara kıyasla daha ikinci planda olan cilt, saç, tırnak gibi yapıları bozar. Buradan mahrum ettiği vitaminleri vücut içinde daha elzem yerlerde kullanır. Yani sizin bir vitamin eksikliğiniz olduğundan ilk cildinize yansır, daha sonrasında metabolik faaliyetlerde olumsuz etkileri görmeye başlarsınız.



Bu sebeple sağlıklı, parlayan, ışıl ışıl bir cilt istiyorsak; en önce sağlıklı bir birey olmalıyız. Yediklerimize özen göstermeli, eksik vitamin ya da mineral bırakmamalıyız. Egzersiz, uyku ve yeterli su tüketimi de cilt sağlığı için önemli etkilere sahiptir, bunları da ihmal etmemeliyiz.



Koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmeye çalışın



Koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketin, hatta bunlar detoks içeceklerin, smoothie’lerin olmazsa olmazları. Aynı zamanda detoksifikasyon etkisi olduğu için cildi de temizleyerek sağlıklı bir görünüm elde etmenize yardım eder. Roka, maydanoz, ıspanak, dereotu, kişniş, brokoli gibi yiyecekleri günlük beslenmenizde kullanın. Yemeklerin yanında büyük bir yeşil salata iş görecektir.



Sirkeden faydalanın



Özellikle sabah aç karnına tüketilen 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile gün geçtikte cildinizin parladığını fark edeceksiniz. Organik elma sirkesi hem kan şekerinizi dengeler hem probiyotik içeriği sayesinde barsak floranızı temizleyerek cildinize de olumlu etki yaratır.



Sağlıklı yağlar tüketin



Avokado, keten tohumu, chia tohumu, fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, Hindistan cevizi, balık gibi besinler hem omega 3 ve 6 içeriği yüksektir hem de serbest radikaller içerir. Serbest radikaller hücre hasarında ve hastalıklarla temel bileşen olarak görev alır. Dolayısıyla cildinizde de görülen tahribatların yok edilmesinde etkili olacaktır.



Cildin iyi bir neme sahip olması için olmazsa olmaz besinimiz: Su!



Genelde soğuyan havalarla beraber günlük su tüketimi azalır, bu da cildin kurumasına, bozulmasına neden olabilir. O nedenle kış aylarına doğru günlük 2 litrenin altında su tüketiminden kaçının. En az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin.



Kollajen içeriği yüksek besinleri beslenmenize ekleyin



Cildin kollajen ihtiyacı için kollajen içeriği yüksek besinleri beslenmenize ekleyin. Kırmızı et, sakatatlar, balık, yumurta, organik tavuk, hindi gibi besinleri tüketmeye çalışın.



C vitamini olmazsa olmaz



C vitamini hem hastalıklardan korunmak için etkili olduğu gibi cilt sağlığında da karşımıza çıkıyor. Hatta kremlerde destekleyici içerik olarak görebiliyoruz. Bu yüzden de taze meyve tüketimini, limonu, taze sebzeleri beslenmenizde bolca kullanın.



Hangi besinleri tüketmekten kaçınmalıyız?



Çalışmalar rafine şekerin, yüksek glisemik indeksi olan gıdaların akne oluşumuna neden olduğunu gösteriyor. Akne tedavisi için ilaç ya da krem kullanıyorsak bir de beslenmede sofra şekerinden, hamur işlerinden uzak durmayı denemelisiniz. Beyaz ekmek yerine; esmer ekmekler, pirinç yerine bulgur, karabuğday gibi besinleri tercih etmek daha yerinde olacaktır.



Sağlıksız yağ içeriği yüksek besinler de cildin yağlanmasına neden olur. Cipsler, ketçap, mayonez gibi soslar, kızartmalar, bisküviler, poğaçalar, açmalar da içeriğindeki doymuş yağdan dolayı cildin renk değişimine, yağlı görünümüne ve sağlıksız bir görüntüye yol açacaktır. Bu besinlerden de mümkün olduğunca uzak durulması gerekir.



Spor ve uykuyu unutmamalıyız



Spor yapmak; özellikle de yüksek nabız egzersizleri terlemenizi sağlayarak cildin toksinlerden arındırılmasına yardım eder. Bu nedenle düzenli spor yapan bir birey; düzenli cilt bakımı yaptırmış bir birey gibi parlar, sağlıklı bir cilt yapısına sahip olur.



Sadece yediğimiz içtiğimiz değil, yeterli uykunun da cilt sağlığında etkili olduğunu biliyoruz. Ancak uykuyu bazen ikinci plana atabiliyoruz. Eskilerden kalma bir tabi vardır; “güzellik uykusu” bu aslında günlük 7-9 saat uyuyan bireylerde daha genç, daha sağlıklı cilt yapısının olduğunu ifade eden bir tabirdir. Gece boyunca dinlenen ve kendini yenileyen vücut, tabi ki uyurken cildini de yeniler, temizler, onarır.