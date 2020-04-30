Selülitin ana nedenleri

Selülite neden olan faktörlerSelülite neden olan faktörler

• Kötü beslenme

• Dolaşım eksikliği (kan akışı)

• Cildin zayıf kollajen yapısı

• Aşırı kilolu olma veya vücut yağında artış

• Hormonal değişiklikler

• Fiziksel aktivite eksikliği (yerleşik bir yaşam tarzı)

Ayrıca hormonal dengesizlikler, yüksek miktarda stres, otoimmün hastalık veya diyabet gibi mevcut tıbbi durumlar, genetik, kötü beslenme, alerji, sigara içme, çok fazla güneşe maruz kalma ve diğer toksisite nedenler selilüt, sarkıklık veya kırışıklık gibi cilt problemlerine neden olabilir.Avrupa Dermatoloji Akademisi Dergisi'nde yayınlanan Temmuz 2000 tarihli bir araştırma çalışmasına göre, selülit, yüksek stres ve artmış kortizol seviyeleri nedeniyle artan katekolamin seviyelerinden kaynaklanabilir. Stres ve kötü beslenme gibi şeyler de vücudumuzda cildin genç görünmesini sağlamak için çok önemli madde olan kolajen üretiminin yavaşlamasına neden olur.

Selüliti azaltmak veya önlemek için en iyi yiyecekler hangileridir?

• Keten tohumu: Östrojen seviyelerini değiştirdiği ve kolajen üretimini artırabildiği için cilt sağlığı ve kilo vermek için harikadır. Bu nedenle selilütlerle mücadelede etkili bir silahtır.

• Nemlendirici gıdalar: Dehidrasyon, şişkinliğe ve kuru cilde yol açabileceğinden, daha doğal nemlendirici yiyecekler yemeye çalışın. Bunlar taze sebze ve meyveler; özellikle kavun, çilek, salatalık, kereviz, narenciye ve taze otlar… Mevsiminde sebze meyve yemeye özen gösterin.

• Yüksek lifli gıdalar: Bunlar sebze, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ve meyveleri içerir. Lif, kolonun temizlenmesine, açlığın bastırılmasına, metabolizmanızı desteklemeye ve hormonları dengelemeye yardımcı olur. Koyu yeşil yapraklı yeşillikler veya meyveler gibi çok sayıda antioksidan içeren yüksek lifli gıdalar da, serbest radikal hasarını (cildi yaşlandıran) azaltma yetenekleri nedeniyle faydalıdır.

• Temiz protein kaynakları: Otla beslenen sığır eti, serbest gezinen kümes hayvanları, otlatılmış yumurtalar, olta balıklar gibi yüksek kaliteli proteinli gıdalar metabolizmayı artırabilir ve selülitlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. • Potasyumca zengin besinler: Fazla sıvıları ve atıkları hücrelerden arındırmak selüliti azaltmaya yardımcı olabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, avokado, muz, Hindistan cevizi suyu potasyum bakımından yüksektir.

• Sağlıklı yağlar (EFA'lar ve MCFA'lar): Hindistan cevizi ve çiftlik olmayan balıklar sağlıklı dokuyu destekleyen yağ asitleri içerir. Günde 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı veya haftada 3 kez balık tüketerek bu besin öğelerini alabilirsiniz (veya günde 1000 mg balık yağı tüketin).

• Su: Su içmenin selüliti azaltmak için gerçekten önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde… Yine de hatırlatmakta fayda var. Evet, su cildi nemli tutar ve vücudunuzdaki toksik bileşikleri temizlemeye yardımcı olur. Günde 8-10 bardak su içerek cildinizi temizleyin. İyi nemlendirilmiş cilt, daha az topaklı, kuru veya yaşlı bir görünümden arınmış taze görünecektir.



Bunlar haricinde tabii ki yeterli ve etkili egzersiz yapmalı ve uygun nemlendirici kremler kullanmalısınız.Aydınlık ve sağlıklı günler dilerim.