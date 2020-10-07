Ödem neden olur? Ödeme karşı nelere dikkat edilmeli?

Bir takım fizyolojik etkiler ödeme neden olabilir, bunlar;



• Hamilelik,

• Adet dönemleri,

• Menopoz,

• Hormonal birtakım değişimler vb.



Aynı zamanda da;



• Uzun süre aynı pozisyonda kalmak (ayakta, oturarak vb.),

• Az su içmek,

• Çok tuzlu yiyecekler yenilmesi,

• Aşırı spor yapmak,

• Şekerli, tatlandırıcı içerikli veya beyaz un içerikli yiyecekler tüketmek.



Unutmamak gerekir ki 9 gram tuz vücutta yaklaşık olarak 1 litre su tutar. Bunların dışında:



• Hipertansiyon ilaçları,

• Ağrı kesiciler,

• Kortizon içerikli steroid ilaçlar,

• Hormon ilaçları (doğum kontrol hapları – östrojen içerikli vb.) ödemi tetikleyen diğer unsurlar arasındadır.



Ödeme yol açan hastalıklara bakacak olursak da kalp yetmezliğinde böbrekte tuz tutulumu artacaktır. Ya da nefrotik sendromu olan bireylerde protein kaçağı olması sebebiyle böbrekte tuz tutulumu artar ve ödem görülme olasılığı yüksektir. Bunların dışında tiroid fonksiyon bozuklukları, karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlıklar da ödem yaratacak etkiye sahiptir.



Nelere dikkat edilmeli?



• Kesinlikle tuzun kısıtlanması gerekir.

• Kızarmış yiyecekler,

• Turşu, turşu suyu,

• Fast food ürünler,

• Hazır salçalar,

• Konserve ürünler,

• Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar,

• Zeytin,

• Hatta ileri kısıtlamalarda ekmeklerin içeriklerinde dahi kısıtlamalar yapılmaktadır.