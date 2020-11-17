Farkında olmadığımız bazı kimyasallar sağlığımızı tehdit ediyor

Fitalatlar(phthalates) en çok kozmetik ürünlerde, parfümlerde ve ojelerde bulunuyor. Ve içeriğindeki bu kimyasala sürekli maruziyet kanser riskini artırıyor.

en çok kozmetik ürünlerde, parfümlerde ve ojelerde bulunuyor. Ve içeriğindeki bu kimyasala sürekli maruziyet kanser riskini artırıyor. Triklosan genel olarak antibakteriyel sabunlarda yer alıyor. Özellikle pandemiyle yaşamımızın tam ortasına oturan dezenfektanları alırken lütfen dikkat edin. İçerisinde tirklosan yer almaması gerekir. Yine diş macunları ve deodorantlarda da bulunabiliyor.

genel olarak antibakteriyel sabunlarda yer alıyor. Özellikle pandemiyle yaşamımızın tam ortasına oturan dezenfektanları alırken lütfen dikkat edin. İçerisinde tirklosan yer almaması gerekir. Yine diş macunları ve deodorantlarda da bulunabiliyor. Paraben artık herkesin aşina olduğunu, reklamlarda sürekli olarak ‘paraben içermez ’ uyarılarına maruz kaldığımız bir kimyasaldır. Kremlerde, losyonlarda, deodorantlarda bulunur. Meme tümöründe tetikleyici unsuru vardır.

artık herkesin aşina olduğunu, reklamlarda sürekli olarak ‘paraben içermez ’ uyarılarına maruz kaldığımız bir kimyasaldır. Kremlerde, losyonlarda, deodorantlarda bulunur. Meme tümöründe tetikleyici unsuru vardır. Etilen oksit kimyasal bakım ürünlerinde ve yine dezenfektanlarda bulunuyor. Kanser riskini artırmasıyla bilinir.

kimyasal bakım ürünlerinde ve yine dezenfektanlarda bulunuyor. Kanser riskini artırmasıyla bilinir. Kurşun; kadınlarda ve erkeklerde kısırlık, gebe kalmada güçlük, düşükler, geç ergenlik gibi problemlere yol açtığı gibi kanser riskini de artırıcı durumu vardır. Çoğunlukla bakım ürünlerinde yer alır.

kadınlarda ve erkeklerde kısırlık, gebe kalmada güçlük, düşükler, geç ergenlik gibi problemlere yol açtığı gibi kanser riskini de artırıcı durumu vardır. Çoğunlukla bakım ürünlerinde yer alır. Tatlandırıcılar; aspartam, sakkarin, stevia, splenda, sorbitol, maltitol benzeri tatlandırıcı ürünler metabolizma hızını yavaşlatır. Hücre içindeki mitokondri fonksiyonlarına etki eder, onları bozar. Vücut hormonal bozukluklarla mücadele ederken bunlarla da yapısal fonksiyonlarını bozmaları tedavi sürecini zorlaştırır. Diyet yiyeceklerde, içeceklerde, diş macunlarında bulunabilir.

aspartam, sakkarin, stevia, splenda, sorbitol, maltitol benzeri tatlandırıcı ürünler metabolizma hızını yavaşlatır. Hücre içindeki mitokondri fonksiyonlarına etki eder, onları bozar. Vücut hormonal bozukluklarla mücadele ederken bunlarla da yapısal fonksiyonlarını bozmaları tedavi sürecini zorlaştırır. Diyet yiyeceklerde, içeceklerde, diş macunlarında bulunabilir. MSG(E621) / çin tuzu; Mono sodyum glutamat olarak bilinen bu yapay tatlandırıcının pek çok paketli ürünlerde olduğunu biliyoruz. Sık ve fazla miktarda tüketimi merkezi sinir sistemine zarar vermekten tutun, yağ birikimini desteklemesine(doyma mekanizmasını bozarak), büyüme hormonunu baskılamasından, gözde retina tabakasına zarar vermeye kadar pek çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Ancak hormonal denge ile alakalı büyüme hormonunu baskıladığından özellikle çocuklarda, gençlerde kontrollü tüketim şarttır!

Mono sodyum glutamat olarak bilinen bu yapay tatlandırıcının pek çok paketli ürünlerde olduğunu biliyoruz. Sık ve fazla miktarda tüketimi merkezi sinir sistemine zarar vermekten tutun, yağ birikimini desteklemesine(doyma mekanizmasını bozarak), büyüme hormonunu baskılamasından, gözde retina tabakasına zarar vermeye kadar pek çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Ancak hormonal denge ile alakalı büyüme hormonunu baskıladığından özellikle çocuklarda, gençlerde kontrollü tüketim şarttır! Tekstil ürünleri;

-Polyester satın alabileceğiniz en tehlikeli kumaştır. Gribal enfeksiyonlara davetiye çıkartır. Kadın hastalıklarına ve çeşitli cilt hastalıklarına sebep olduğu gibi erkeklerde iç çamaşırında kullanıldığında sperm kalitesini düşürür.

-Akrilik kumaşlar daha çok kotlarda bulunur. Vücut ısı dengesini bozup, gribe yakalanma riskini artırdığı gibi polimer plastiğin ana maddesi olduğu için kanserojendir.

-Asetat ve triasetat selüloz denen ağaç liflerinden yapılmakta olduğu için geniş bir kimyasal işlemden geçmiştir.

-Naylon petrolden yapılmıştır. Bunlar kumaşlarda dikkat etmemiz gerekenler arasında yer alır.

Sağlıklı kumaşlar hangileridir?

Pamuk, keten, ipek, kenevir, yün, kaşmir gibi kumaşları seçtiğiniz takdirde daha sağlıklı seçimler yapmış olacaksınız.

Yalnızca yiyeceklerde değil, içtiğimiz suyla, giydiğimiz kıyafetle, kullandığımız bakım ürünleriyle, soluduğumuz hava ile pek çok kimyasala maruz kalıyoruz. Bütüncül bir tedavi, iyileşme istiyorsak, tüm bunların hepsine dikkat etmemiz gerekir.

Tüm bu kimyasallar östrojen yükünü artırarak insülin direnci, karaciğer yağlanması, bel çevresi kilo alımı gibi etkilere sebep olmaktadır.

Östrojen baskınlığı kadınlarda özellikle meme kanseri ve rahim ağzı kanseri gibi riski artırıyorken, erkeklerde jinekomasti ( meme dokusunda büyüme) ile ilişkilendirilmektedir.

Sağlıklı, aydınlık günler dilerim.