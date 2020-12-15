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GeriGülçin Işık B6 vitamini nedir? Faydaları nelerdir ve hangi besinlerde bulunur?
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Fotoğraf: Alamy
15.12.2020 - 10:27 |  Son Güncelleme:

B6 vitamini nedir? Faydaları nelerdir ve hangi besinlerde bulunur?

Gülçin Işık
Gülçin Işık
Diyetisyen
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Gülçin Işık
Gülçin Işık
dyt-gulcin@hotmail.com
B6 vitamini nedir? Faydaları nelerdir ve hangi besinlerde bulunur?
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Diğer bilinen adı piridoksindir. Vücutta depolanmayan ve suya eriyen bir vitamindir. Isıya ve ışığa duyarlı olduğu için çabuk bozulabilmektedir.

Vücutta enerji metabolizmasında kullanılan bir besin öğesi olduğundan özellikle sporcularda eksik olmaması gerekir.

- Glutatyon oluşumunda görevli olması, hidrojen peroksitin artışını engellemede, oksidatif stres reaksiyonlarında görevli olması B6 vitamininin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.

- Yine, serotonin, dopamin, nöral sistemde de katkıda bulunur. Bu yüzden eksikliğinde depresif ruh hali, huzursuzluk, mutsuzluk, kaygı gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

- Homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.

- Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur.

- Protein ve glikojen metabolizmalarında yer alır.

Kan tetkiklerinde ALT seviyelerinin 12’nin altında olması B6 vitamin eksikliğinin bir göstergesi olabilmektedir.

Kanda bakılan pridoksal fosat değerinin 30nmol/L altında olması ya da idrarda xanturinat ve kyenurinat seviyelerinin yüksek olması da B6 eksikliğinin farklı göstergeleri arasındadır.

Bir de B6 vitaminlerinde dönüşüm mekanizması sırasında kullanılan magnezyum eksikliği de B6 vitaminin eksik olmasında etkili olabilmektedir.

Son olarak insan düzenli beslendiğinde B6 eksikliği yaşama ihtimali zayıftır. Fakat folat ve diğer B kompleks vitaminlerin eksik olması bu vitamini de azaltmada etkili olabilmektedir.

Hangi yiyeceklerde bulunur?

- Hayvansal kaynaklı olarak; böbrek, ciğer, beyin, yumurta sarısı, balık, tavuk gibi ürünlerde.

- Bitkisel kaynaklı olarak ise; muz, avokado, patates, ıspanak, bezelye, yulaf gibi besinlerde bulunur.

Eksikliğinde; deri döküntüleri, dudaklarda çatlak, zayıf bağışıklık, ellerde ayaklarda karıncalanma gibi semptomlar belirmektedir.

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Gülçin Işık
Gülçin Işık
Diyetisyen
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