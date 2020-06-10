Metabolizma hızlandırıcı suyunuz hazır!

Şimdi sizlere metabolizma hızınızı artmaya yardımcı olacak bir çay tarifi vereceğim.

İlk aşamadaki malzemeler

1 su bardağı kaynar su (200-300 ml su)

1 poşet yeşil çay

1 adet çubuk tarçın

4-5 adet karanfil

Yapılışı

1 su bardağı kaynar suya yeşil çay, karanfil, tarçını birlikte 4-5 dakika demleyin.

Demlendikten sonra tüm malzemeleri süzün. Daha sonra üzerine 700 ml oda sıcaklığında su ekleyin. Yaklaşık 1 litre olan bu suya aşağıdaki malzemeleri ekleyin.

İkinci aşamadaki malzemeler

2 küçük parça zencefil

½ orta boy elma

½ orta boy limon ekleyip 60 dakika veya 1 gece odada veya buzdolabında bekletin.

Afiyetle metabolizma hızınızı artıracak suyunuzu bir gün içinde için. Ayrıca tüm gün boyunca 1,5 litre suyu da içmelisiniz. Haftada 2-3 gün uygulayabilirsiniz. Daha sonraki günlerde günlük 1,5-2 litre su tüketimine ve sağlıklı beslenme kurallarına uymanız gerekir.