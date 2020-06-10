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GeriFatma Yiğitoğlu Metabolizma hızlandırıcı suyunuz hazır!
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Haberler>Yazarlar>Fatma Yiğitoğlu>Metabolizma hızlandırıcı suyunuz hazır!
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Fotoğraf: iStock
10.06.2020 - 16:15, Son Güncelleme:

Metabolizma hızlandırıcı suyunuz hazır!

Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
dytfatmayigitoglu@gmail.com
Metabolizma hızlandırıcı suyunuz hazır!
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Zayıflama sürecinde danışanlarımdan ve takipçilerimden en çok aldığım sorunlarından biri metabolizma hızları ile ilgili... Metabolizma hızım çok yavaş, nasıl hızlandırırım? Hangi besinleri daha fazla tüketirsem veya hangi içeceği daha fazla içersem daha çok yağ yakarım? Bu tarz sorular merak ediliyor.

Şimdi sizlere metabolizma hızınızı artmaya yardımcı olacak bir çay tarifi vereceğim.

İlk aşamadaki malzemeler

  • 1 su bardağı kaynar su (200-300 ml su)
  • 1 poşet yeşil çay
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 4-5 adet karanfil

Yapılışı

  • 1 su bardağı kaynar suya yeşil çay, karanfil, tarçını birlikte 4-5 dakika demleyin.
  • Demlendikten sonra tüm malzemeleri süzün. Daha sonra üzerine 700 ml oda sıcaklığında su ekleyin. Yaklaşık 1 litre olan bu suya aşağıdaki malzemeleri ekleyin.

İkinci aşamadaki malzemeler

  • 2 küçük parça zencefil
  • ½ orta boy elma
  • ½ orta boy limon ekleyip 60 dakika veya 1 gece odada veya buzdolabında bekletin.

Afiyetle metabolizma hızınızı artıracak suyunuzu bir gün içinde için. Ayrıca tüm gün boyunca 1,5 litre suyu da içmelisiniz. Haftada 2-3 gün uygulayabilirsiniz. Daha sonraki günlerde günlük 1,5-2 litre su tüketimine ve sağlıklı beslenme kurallarına uymanız gerekir.

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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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