MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriFatma Yiğitoğlu Lor peynirli protein deposu fit poğaça
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Fatma Yiğitoğlu>Lor peynirli protein deposu fit poğaça
Yazarlar
14.05.2020 - 15:43, Son Güncelleme:

Lor peynirli protein deposu fit poğaça

Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
dytfatmayigitoglu@gmail.com
Lor peynirli protein deposu fit poğaça
Abone Olgoogle-news

Ramazan ayında sahurda sağlıklı tercihler yapmaya özen gösterin. Lif ve protein içeren besinler tüketin. Şimdi sizlere sahur için güzel bir tarif vereceğim. Çok lezzetli bu tarif sizi uzun süre tok tutacak.

Malzemeler

1 su bardağı yulaf (rondodan geçirin)
250 gram lor peyniri (8 yemek kaşığı)
4 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
10-12 adet zeytin
½ paket kabartma tozu
Maydanoz ve dereotu (ince kıyılmış)
Çeyrek çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber, pul biber

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Elinizle şekil verin. Üzerlerine fırça yardımı ile zeytinyağı sürdükten sonra çörek otu serpin. 180 derecede 25 dakika pişirin.

Tüketim önerisi

-Sahurda 3-4 adet
-Kahvaltıda 3 adet
-İkindi ara öğününde 2 adet yiyebilirsiniz.

False
Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Pandemi günlerinde çocuğunuzla iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz?
Çocuklarda pandemi sürecinde besin alerjisine dikkat!
Normalleşme sürecinde bizi neler bekliyor? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Molfix ’ten aradaki mesafeleri en aza indiren özel proje