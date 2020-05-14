Lor peynirli protein deposu fit poğaça
Ramazan ayında sahurda sağlıklı tercihler yapmaya özen gösterin. Lif ve protein içeren besinler tüketin. Şimdi sizlere sahur için güzel bir tarif vereceğim. Çok lezzetli bu tarif sizi uzun süre tok tutacak.
Malzemeler
1 su bardağı yulaf (rondodan geçirin)
250 gram lor peyniri (8 yemek kaşığı)
4 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
10-12 adet zeytin
½ paket kabartma tozu
Maydanoz ve dereotu (ince kıyılmış)
Çeyrek çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber, pul biber
Yapılışı
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Elinizle şekil verin. Üzerlerine fırça yardımı ile zeytinyağı sürdükten sonra çörek otu serpin. 180 derecede 25 dakika pişirin.
Tüketim önerisi
-Sahurda 3-4 adet
-Kahvaltıda 3 adet
-İkindi ara öğününde 2 adet yiyebilirsiniz.