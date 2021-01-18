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GeriFatma Yiğitoğlu Bağışıklığınızı destekleyen limonlu zencefilli su
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Haberler>Yazarlar>Fatma Yiğitoğlu>Bağışıklığınızı destekleyen limonlu zencefilli su

Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
18.01.2021 - 09:22 |  Son Güncelleme:

Bağışıklığınızı destekleyen limonlu zencefilli su

Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
dytfatmayigitoglu@gmail.com
Bağışıklığınızı destekleyen limonlu zencefilli su
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Soğuyan havalar nedeniyle vücut direncimiz düşebilir. Bu yüzden sizlere etkili ve basit bir karışım tarifi yazacağım.

  • 400 ml suya (2 su bardağı suya)
  • 2 parmak büyüklüğünde zencefil
  • ¼ orta boy limon suyunu bir kavanoza koyun.

Bu karışımı yaklaşık 12-15 saat kadar kavanozda bekletin.

      Bekleyen bu karışımın yarısını (zencefillerin de yarısı dahil) yaklaşık 1 litre suya koyun. Karışımın diğer yarısını da 1 litre suya koyun. Gün içerisinde bitirin. Böylece 2 litre suyu bu karışım ile tüketeceksiniz. İsterseniz gün içinde 500 ml daha su içebilirsiniz.

Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi boğazınızdaki iltihabı sakinleştirir. Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır. Ayrıca tıkanmış burnu açmaya yardımcıdır. Limon ise antimikrobiyaldır, solunum yollarının dengesini korur. Bu karışımı yaparsanız vücut direncinizin artmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca yeni başlanmış veya başlamak üzere olan solunum yollarınızda bir problem varsa daha da artmadan sakinleşmesine yardımcı olabilir.

Bu içeceği haftada bir gün yapabilirsiniz. Her hafta düzenli yapamazsanız da boğazınızda bir problem hissettiğinizde mutlaka yapın.

Not: Kan sulandırıcı ilaçlarla kullanmayın.

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Fatma Yiğitoğlu
Fatma Yiğitoğlu
Diyetisyen
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