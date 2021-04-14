Ten uyumunu bozan androlojik hastalıklar

Mutlu bir ilişkinin olmazsa olmazı diyebileceğim 3 önemli unsur; sevgi, saygılı bir iletişim ve tabii ki de tatminkâr bir cinselliktir!

Cinsellik, romantik ilişkileri diğer ilişkilerimizden ayıran en önemli farklardan birisi elbette ama esas olarak cinsel yaşamı etkileyen ve şekillendiren anahtar kriter her zaman için “uyum” konusudur.



Nedir bu cinsel uyum dedikleri?

Cinsel uyum veya daha yaygın bilinen adıyla “Ten Uyumu”nu şöyle tanımlayabiliriz: Hem psikolojik hem de fiziksel süreçlere bağlı olarak ortaya çıkan, ortak bir cinsel beklentide buluşan iki kişi arasındaki tüm olumlu çekici etkileşimlerdir. Partnerler arasında bazen zamanla ten uyumu kaybolabilir. Bu durumun ardında yatan psikolojik nedenleri bir kenara koyarsak; ten uyumunu olumsuz etkileyen en önemli problem cinsel işlev bozukluğudur. Tıpkı kadınlarda olduğu gibi, erkeklerde de sıklıkla ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozuklukları ikili ilişkileri bitme noktasına getirebiliyor ne yazık ki. Gelin; androlojinin çözüm sunduğu erkek cinsel fonksiyon bozukluklarına bir göz atalım.



Problem 1: Erken boşalma sorunu

Dünyada ve ülkemizde erkeklerde en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. Erken boşalma tedavisinde seçili hastalarda, yaşam alışkanlığı değişiklikleri, ilaç tedavisi ve özel egzersiz programları uygulamaya alınabilir. Ancak her hastada bu çözümler etkili olmaz. Bu nedenle de günümüzde erken boşalma probleminin çözümünde daha farklı tedavi yöntemleri devreye alınmaktadır. Bunların en başına, kendi pratiğimde de uyguladığım ve son derece başarılı sonuçlar elde ettiğim dolgu tedavisini koyabilirim. Peniste sinir yoğunluğunun yüksek olduğu, glans dediğimiz baş kısmına hyaluronik asit içerikli dolgu enjekte ederek gerçekleştirdiğimiz bu yöntem erkeklerde boşalma süresini başarılı bir şekilde uzatabiliyor.

Problem 2: Sertleşme problemi

Erkeklerde sıkça karşımıza çıkan bir diğer cinsel fonksiyon bozukluğu da sertleşme problemidir. Bu problemi; tatmin edici bir cinsel birleşme için gerekli sertleşmenin sağlanamaması veya yeterli süre sertliğin korunamaması olarak özetleyebiliriz. Sertleşme problemi bir çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenleri tespit ettikten sonra hastalarımız için en uygun tedavi yöntemi ile yola devam ederiz. Sertleşme sorununun giderilmesinde; ilaç tedavisi, PRP (P-shot) uygulaması, şok dalga tedavisi (ESWT), venöz yetmezlik ameliyatı ve penis protezi cerrahisi tedavi alternatiflerimiz arasında yer almaktadır.

Problem 3: Peniste şekil bozukluğu ve penis küçüklüğü

Son olarak penisteki şekil bozuklukları ve küçüklükten de bahsetmek istiyorum. Erkekler açısından estetik kaygıyı artıran, hem özgüven kaybına sebep olan hem de cinsel hayatta problemler yaratarak ten uyumunu bozabilen penis kısalığı, eğriliği, inceliği gibi şekille ilgili bozukluklar penis estetiği kapsamında tarafımızca kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Tabuları yıkmak gerek

Toplumumuzda bu tür şikayetler cinsel tabular veya utanma hissi nedeniyle çoğu zaman doktora taşınmaz, bu nedenle de tedavi edilmez ve gittikçe kronik bir problem haline gelir. Bu durum kişinin kendisinden başlayan ve uzun vadede çevresine yayılan bir mutsuzluk sarmalına dönüşür. Oysaki günümüzde Androloji birçok hastalığa çare bulabilmektedir. Sorun doğru bir şekilde saptandıktan ve çerçevesi çizildikten sonra, hastaya özel tedavi yöntemleri ile cinsel fonksiyon bozuklukları kolayca geride bırakılabilir.

Erkekler unutmayın ki, ten uyumunu yakalayabilmek veya yakalanmış iyi bir uyumu bozmamak için kaliteli sertleşebilen, yeterli şekil ve ölçüde, belki de en önemlisi geç boşalan bir penise sahip olmanız gerekiyor. Artık Androlojik tedaviler ile bunların hepsi mümkün...