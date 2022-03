Sertleşme sorunu tedavisi her erkekte aynı değildir

Çok Boyutlu Yaklaşım, Doğru Tedavi - Doğru Hasta Eşleşmesi Şart



Sertleşme problemi, dünya genelinde en sık görülen erkek kaynaklı cinsel işlev bozukluklarından biri, hatta erken boşalmadan sonra ikinci sırada yer alıyor. Her erkeği farklı şekilde, şiddette ve farklı gerekçelerle etkileyebiliyor. Kimi zaman psikolojik faktörler ereksiyon olamamaya neden olurken kimi zaman fizyolojik sorunlar erkeklerin ve dolayısıyla çiftlerin cinsel yaşamını etkileyebiliyor.



Sertleşme sorununa sebep olan fizyolojik faktörler oldukça çeşitli, her bir neden de kendi içerisinde ayrışabiliyor. Dolayısıyla tedavi süreçlerinde de kesinlikten bahsetmek mümkün olmuyor. Her zaman ifade ettiğim gibi sertleşme problemi tedavisinin hasta özelinde planlanması gerekiyor. En doğru planlama için de hastaların sertleşme probleminin neden kaynaklandığının belirlenmesi ve hasta özelinde sertleşmeyi iyileştiren tedavi süreçlerinin uygulanması önem taşıyor.



Sertleşme problemi yani penisin cinsel birliktelik için yeterli sertliğe ulaşamaması veya cinsel ilişki sonlanana dek sertliğini koruyamaması; arteriyel yetmezlik veya venöz yetmezlik kaynaklı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu gerçek “Sorun toplardamarlarda mı yoksa atardamarlarda mı?” sorusuna yanıt verilmesini gerektiriyor.



Sorun Toplardamarlar da mı?



Venöz yetmezlik kaynaklı sertleşme sorununda hasta cinsel ilişki için yeterli penis sertliğine sahip olur ancak sertliğini ilişki sonuna dek koruyamaz. Bunun temel nedeni penis toplardamarlarındaki kapakçık yapılarının fonksiyonlarının bozulmasıdır.



Venöz kaçak; sigara kullanımı, kolesterol hastalığı, genetik yatkınlık ve diyabet gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Venöz yetmezlik nedeniyle peniste ortaya çıkan sertleşme sorununun tek tedavisi venöz yetmezlik ameliyatıdır.



Operasyon sırasında, kapakçıklarının fonksiyonu bozulan toplardamarlar kapatılarak sağlam kapakçıklara sahip toplardamarlar işlevsel hale getilir. Venöz yetmezlik cerrahisi ile çok başarılı sonuçlar alınabilir; önemli olan her zamanki gibi doğru hasta seçimi ve cerrahi deneyimdir. Hastaların operasyon sonrası süreçte sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmeleri de kritik derecede önemlidir, neticede venöz yetmezlik özünde bir damar sorunudur ve damar sağlığının korunması için yaşam tarzı belirleyici bir etkiye sahiptir.



Sorun Atardamarlar da mı?



Sertleşme sorunu arteriyel yetmezlikten kaynaklandığında, penis cinsel ilişki için gerekli sertliğe yeterince ulaşamaz. Çünkü penise kan götüren atardamarların fonksiyonları zarar görmüştür. Penis kanlanması sürecinde problem olması halinde sorunun ne kadar ilerlediği, hastanın genel sağlık durumu ve yaşı doğrultusunda farklı tedavi yöntemlerine başvurulması mümkündür. Hafif ve orta dereceli sertleşme sorunu tedavisinde klinik ortamında gerçekleştirebildiğimiz ve etkili sonuçlar almamazı sağlayan birçok alternatif tedavi yöntemimiz mevcut. İleri düzeyde sertleşme sorunu yaşayan hastalarımızda dahi kimi zaman penil protez ameliyatından önce uyguladığımız yeni tedavi yöntemlerimizle çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz.



Arteriyel Yetmezlik Kaynaklı Sertleşme Sorunu Nasıl Tedavi Edilir?



İlaç tedavisi, P-Shot (PRP), Şok Dalga Tedavisi (ESWT), SVF kök hücre tedavisi ve penil protez cerrahisi arteriyel yetmezlik kaynaklı sertleşme problemi tedavisinde uygulanan yöntemlerdir. Günümüzde hafif ve orta dereceli arteriyel yetmezlik kaynaklı sertleşme problemi tedavisinde hem hızlı sonuç vermeleri hem de etkinlikleri nedeniyle P-Shot yani PRP tedavisi ve ESWT tedavisi sıklıkla tercih edilmektedir. Tek başlarına ya da kombine şekilde klinik ortamında uygulanabilmeleri tedavilerin oldukça konforlu geçmesini sağlar.



Kök Hücre Tedavisi İle İleri Dereceli Sertleşme Sorununda Yüksek Başarı



İlerlemiş sertleşme problemi tedavisinde en yeni yaklaşım SVF kök hücre tedavisidir. Geçmiş yıllarda ilerlemiş sertleşme probleminde tek çözüm olarak penil protez ameliyatı önerilirken şimdi ise SVF kök hücre tedavisi ile yeni bir dönem açılmıştır diyebilirim. Tedavinin temeli vücudun ham maddeleri olarak tanımlanan kök hücrelerin iyileştirici ve yenileyici gücüne dayanır. Genellikle hastanın karın bölgesinden alınan yağ dokusu özel bir işlemden geçirilerek mezenkimal kök hücre barındıran bir sıvı elde edilir. Bu sıvının içerisinde büyüme faktörleri de bulunur. Penis içerisindeki tüp yapılarına enjekte edilen sıvı sayesinde tüp yapılarındaki hasarlı bölgeler onarılır, yenilenir ve penis kanlanmasına katkı sunan yeni damar oluşumları tetiklenir. SVF kök hücre tedavisi sonrası 6. aydan itibaren sertleşme probleminde belirgin bir iyileşme elde edildiği, sayısı hergün gittikçe artan bilimsel çalışmalarda da gösterilmektedir.



Sertleşme sorunu tedavisinde son çare ise penil protezlerdir. İlaç, P-Shot, ESWT ve SVF kök hücre tedavileri ile sonuç alınamadığı ve hastada genel sağlık durumu ile ilgili bir engel olmadığı takdirde penil protez ameliyatları gündeme gelebilir. Mutluluk çubuğu adı verilen penil protezler hem hastalarda hem de partnerlerinde yüksek memnuniyet sağlar. Şişirilebilir ve bükülebilir formlarda üretilen protezler boşalma sürecini ve de haz almayı olumsuz yönde etkilemezler.



Tedaviler Sonrası Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Belirlenmeli



Sertleşme sorunu yaşanması cinsel yaşamın sonu olarak görülmemelidir. Birçok farklı tedavi yöntemimiz mevcut, her biri doğru hasta seçimi ile yüksek başarı sunabiliyor. Tedavi sonrası süreçte hastalarımız sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsedikleri takdirde cinsel yaşam kalitelerinde büyük bir değişim yaşanabiliyor ve tedavilerin etkinliği belirgin şekilde artış gösterebiliyor.