İnternetten sertleşme sağlayan ilaçlar almak mantıklı mı?

Online alışverişin sunduğu gizlilik ve pratiklik ne yazık ki dünya genelinde sertleşme sorunu yaşayan ve bu sorunu utanılacak bir durum olarak nitelendiren erkeklerin tedavi olmak yerine sağlıksız alternatifler arayışına girmelerine neden oluyor. Bazı ilaçların reçetesiz satılması erkeklerin bu ilaçlara erişiminin kolaylaşmasını sağlarken bu tercih ne yazık ki ne sorunun kalıcı çözümüne fayda sunuyor ne de sağlık için güvenli olarak nitelendirilebiliyor. Bu yazımın konusu da milyonlarca erkeğin sağlığını tehdit edebilen bu ilaçlar! Dikkatli okumalar dilerim…

Sertleşme Probleminde Tedavi, Kişiye Özel Planlanır

Gerek web sitemde gerekse sosyal medya hesaplarımda sık sık değinmeye çalıştığım bir konu var. Her zaman sertleşme sorununun ardında farklı mekanizmalar bulunduğunun ve sertleşme sorununun kaynağı doğrultusunda çeşitli tedavi süreçlerinin uygulanması gerektiğinin altını çiziyorum. Evet, sertleşme problemi tedavi edilebilir ancak önemli olan tedavi sürecinin hasta özelinde planlanmasıdır.

Dilerseniz sertleşme sorununu kısaca ele alalım. Sertleşme sorunu en basit şekilde penisin cinsel ilişki için yeterince sertleşememesi ya da cinsel ilişki sonuna dek sertliğini koruyamaması ile karakterize bir cinsel işlev bozukluğudur. Bu tanım dahilinde sertleşme problemi varlığından bahsedebilmemiz için ya penis kanlanmasında sorun olduğunu ya da penis kanlansa da bu kanın cinsel ilişki bitmeden vücuda geri döndüğünü ifade edebilirim. Her iki durumda da evet, başrolde damar sorunları vardır. Fakat bu damar sorunlarının türü farklı olduğu için tedavi süreçleri de aynı olmayacaktır.

Penis kanlanmıyorsa ilaç, P-Shot, şok dalga tedavisi ve SVF kök hücre tedavisi gibi alternatiflerimiz mevcut. Sorun toplardamarlarda olduğunda ise, yani penis ilişki bitmeden sertliğini kaybediyorsa venöz kaçak operasyonuna diğer bir deyişle venöz yetmezlik cerrahisine başvuruyoruz. Çok ilerlemiş ve diğer tedavi süreçlerinin etkisiz olacağı hastalarda ise, penil protez uygulayabiliyoruz.

Tüm bunlar bir yana sertleşme sorunu tedavisi planlanırken bu cinsel işlev bozukluğuna yol açan temel organik nedene ek olarak problemin ilerleme seyrini ve hastalarımızın genel sağlık durumunu da dikkate almamız gerekiyor.

Reçetesiz İlaçlar Tehlike Barındırıyor

Reçetesiz olarak online satışı yapılan sertleşme problemi ilaçları ile ilgili ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) raporunda çarpıcı bilgiler bulunuyor. Sertleşme probleminin giderilmesi için satışa sunulan her 17 ilaç veya takviyenin 11’inde, kullanılan içeriklerin listelenmediği ifade ediliyor. Bu veri de bizleri online olarak satın alabilecek içeriklerin zararlı maddeler barındırabileceği sonucuna götürüyor. Nitekim kan basıncında ani artış, sırt ağrısı, kas ağrısı ve görüş sorunları ile karşılaşan birçok kişinin olduğunu biliyoruz. Reçetesiz ilaçların yol açabileceği tehlikeleri bir yana bırakırsak, ilaçlar güvenli olsa dahi o ilaçları kullanan her hastada aynı sonuçlar alınamaz. Bu nedenle ilaç önerisi de diğer tedaviler de kişi özelinde planlanmalıdır. Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin yapması gereken en güvenli ve hatta tek şey sertleşme problemlerinin nedenlerinin belirlenmesi için üroloji uzmanına başvurmak ve kendilerine özel tedavi süreçlerinin planlanmasını sağlamaktır.