İleri yaşta şekil bozukluğuna dikkat 

Ağrılı sertleşme, cinsel birliktelik yaşayamama gibi sorunların yanında penis eğriliği erkeklerde derin kaygı ve özgüven kaybına da neden oluyor. Hatta, The Journal of Sexual Medicine’da yayınlanan son araştırmaya göre Peyronie hastalığının depresyona yol açtığı da görülmüş.



Yani, toplumda çok yaygın olmamakla birlikte yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen ileri yaş penis eğriliği mutlaka tedavi edilmelidir. İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan penis eğriliği, Peyronie hastalığı olarak adlandırılıyor. Genellikle ilişki esnasında yaşanan travmalar nedeniyle peniste ağrı ile kendini belli eden bu hastalık, akut ve kronik olmak üzere iki dönemde seyreder.



Akut dönem, plak oluşumunun başladığı ve ereksiyon esnasında ağrının hissedildiği dönemdir. Yaklaşık 1-1.5 yıl süren bu dönemde tedavi gerçekleşmezse şekil bozukluğu derinleşir ve kronik dönem başlar.



Her iki dönemde de penis üzerinde sert plaklar oluşur. Hastalığın gidişatına göre ereksiyon kaybı, sertleşme bozuklukları yaşanmaya başlar. Diyabet hastaları ve bağ doku hastalığı olan kişiler Peyronie bakımından risk grubunda yer almaktadır.



Tedavi seçeneği çok



Bu hastalığın teşhisi üroloji ve androloji uzmanının yapacağı muayene ile kolaylıkla konulabilir. Akut ve kronik dönem için farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Plak üzerine şok dalga tedavisi, plak içine ilaç enjeksiyonu, PRP (Trombosit zengin plazma), kök hücre uygulamaları ve cerrahi müdahale gibi alternatiflerle sorunu ortadan kaldırmak mümkündür.



Cerrahi müdahale de son derece etkili



Cerrahi tedavide plikasyon ve greftleme teknikleri sıkça kullanılmaktadır. Peyroni plağının çıkartılması ve yerine vücudun farklı noktalarından alınan doku parçalarının yerleştirilmesi şeklinde uygulanan ameliyat tekniği (greftleme&yama uygulama) tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. İhtiyaç halinde eğriliğin ters tarafına atılabilen plikasyon dikişleri de bu tekniğe eklenebilmektedir. Tüm bu yöntemlerin yetersiz kaldığı hastalarda ise son çare olarak penil protez tedavisi uygulanabilir.



Unutmayın, penis eğriliği ile yaşamak zorunda değilsiniz. Eğer hem ağrınız hem de ele gelen penis plağınız varsa vakit kaybetmeden bir androloji uzmanına başvurmanızı öneriyorum.