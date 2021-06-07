Cinsel isteksizlik, sertleşme problemi ve kısırlığın nedeni hormonlar olabilir

Hormonlar, düzgün çalışmadığında vücudumuz tıpkı kafası karışmış bir bilgisayar gibi "error" vermeye başlar! Hormon dengesi sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Ruh halinden cinsel yaşama kadar hayatımızın her alanını etkiler. Peki, erkek hormonlarındaki dengesizlikler nelere yol açar? Gelin inceleyelim...



Süper star: Testosteron



Erkeklik hormonu dendiğinde akla testosteron gelir. Cinsel işlevler söz konusu olduğunda halk arasında yaygın olarak bilinen hormondur. Testislerden salgılanan bu hormon, kas, kemik, cinsel organ gelişimi, erkek ses tonunun oluşumu gibi cinsiyeti belirleyen ögelerin gerçekleşmesini sağlıyor. Ayrıca kalp sağlığını koruduğu, hafızayı kontrol ettiği, kas ve kemik erimesini önlediği de bilinmektedir.



Eksikliği cinsel problemlere neden oluyor

Testosteron eksikliği bu yapılarda deformasyon yaratmanın yanı sıra cinsel isteksizliğe, sertleşme sorunlarına ve kısırlığa neden oluyor. Ayrıca halsizlik, uyku problemleri, depresyon gibi sorunları ortaya çıkarıyor.



Dikkat! Fazlası sperm kalitesini bozabilir, cinsel isteksizlik yaratabilir



Erkeklerde cinsel sağlığı etkileyen tek hormon testosteron değil. Kadın seks hormonları olarak bilinen östrojen ve prolaktin erkeklerin vücudunda da salgılanıyor. Testosteronun bir kısmının yağ dokuda dönüşümü ile ortaya çıkan östrojen hormonu, kilolu erkeklerde yükselir ve göğüs büyümesi, bel çevresinde genişleme, kas yapısında bozulma şeklinde kendini gösterir. Bu etkiler dolaylı yoldan sperm kalitesini bozabilir, cinsel isteksizlik yaratabilir. Burada ana etken testosteron-östrojen dengesinin bozulmasıdır. Progesteron ise östrojenin dengelenmesini sağlayan bir hormondur. Bu hormonların eksikliği cinsel isteksizliğin yanı sıra saç dökülmesi, depresyon, kilo alma ve erkekte meme büyümesi olarak tanımlayabileceğimiz 'jinekomastiye' neden olabilir.



Nedir bu üreme hormonları?



Erkek üreme sağlığı için önemli yardımcı hormonlardan biri de DHT’dir (dihidrotestesteron). Erkek genital organların oluşumu ve olgunlaşmasını önemli ölçüde etkiler. Eksikliği kendini gelişmemiş genital organlar olarak belli eder; kısırlığa da yol açabilir.



Hastalarımızda incelediğimiz diğer hormonlar FSH (Folikül uyarıcı hormon) ve LH’dir (Lüteinleştirici Hormon).FSH (Folikül uyarıcı hormon) sperm; LH (Lüteinleştirici Hormon) testosteron üretimine etki eder. Sperm üretimi azalırsa FSH; testosteronüretimi azalırsa LH oranı artar. Yani bu hormonların yüksek olması testislerin iyi çalışmadığını gösterir. Prolaktin hormonu bu iki hormonun düzgün çalışmasına da katkı sağlar.



İhmal etmeyin ve bir uzmana gidin



Görüldüğü gibi hormonlar arasında çok sıkı bir bağ vardır. Birinde meydana gelen bozukluk tüm vücudu etkiler ve çoğunlukla cinsel problemlere neden olur. Son yıllarda androlojide yaşanan gelişmeler cinsel sorunlara neden olan hormon dengesizlikleri için çok sayıda tedavi seçeneğinin ortaya çıkmasını sağladı. Hastalarımızda hormon dengesizliğinin boyutunu belirlemek için kan testlerinden bazen de görüntüleme tekniklerinden faydalanıyoruz. Ayrıca hastanın öyküsü dinliyoruz. Tedavi için ağızdan alınabilen tabletler, deri üzerine uygulanan jeller ve enjeksiyon yöntemi ile hormon takviyesi kullanılabilir. Hormon tedavisi uzun soluklu bir yolculuktur ve yakın takip gerektirir.



Bunlara ilaveten sağlıklı yaşam alışkanlıkları hormon tedavisinde en önemli destektir. Lifli sebzelerin başı çektiği sağlıklı bir beslenme düzeni, düzenli egzersiz, düzenli uyku ve kötü alışkanlıkların terk edilmesi yeniden sağlıklı bir cinsel hayata kavuşmanız için en büyük yardımcınız olacaktır.