3 erkekten 1’i bu yüzden bunalımda

Bu öyle bir problem ki her üç erkekten birinde yaşamlarının belli bir döneminde görülüyor. Öyle özgüven zedeleyici bir durum ki, erkekler cinsel ilişkiye girmekten bile korkar hale geliyor. Hatta erkeklerde anksiyete, stres ve depresyona bile yol açabiliyor. Üstelik sadece erkekleri değil kadınları da etkiliyor. İlişkileri bozuyor, ayrılıklara neden oluyor. Cevabı buldunuz mu?

Evet, doğru cevap: ERKEN BOŞALMA PROBLEMİ



Peki bu problemin çaresi var mı?

Öncelikle erken boşalma (prematür ejekülasyon) dediğimiz bu problemi kısaca tanımlayalım: Erken boşalma, cinsel birleşmenin hemen öncesinde ya da cinsel ilişkiye girildikten hemen sonra kişinin isteği dışında kontrolsüz şekilde boşalmasıdır. Yani ilişkiye girdikten sonra 1 dakika içerisinde istek dışı boşalma oluyorsa erken boşalmanın varlığından söz edebiliriz.



Erken boşalma problemi kesinlikle çözümsüz değildir. Sebebi doğru bir şekilde tespit edildiğinde ve uygun tedavi alternatifleri kullanıldığında erken boşalma problemi düzeltilebilir.



Erken boşalma neden kaynaklanır ?

Erken boşalmanın nedenlerine şöyle bir göz atarsak; psikolojik sıkıntılar, bir kez olan erken boşalmanın tekrarlanacağı endişesi, korunmasız cinsel ilişki, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, tiroit problemleri, erken cinsel deneyimler, cinselliğe yüklenen abartılı anlam, stres, beslenme bozuklukları ve hatalı sünnet işlemi bu problemi ortaya çıkartabilir. Ancak burada küçük bir parantez açmak istiyorum: Yanlış bir sünnet cerrahisi yapıldıysa bunun geri döndürülmesi zordur. Bunun dışındaki sebeplerden kaynaklanan erken boşalma problemi ise gerçek anlamda tedavi edilebilir.

Erken boşalma tedavisinde bana göre kilit nokta; tedavinin kişiye özel olmasıdır. Hastamızın sorunu psikolojik veya organik olabilir. Biz bu sebebi net olarak belirleyebildiğimizde tedaviyi de kişiye göre özelleştirebiliyoruz.

Bazı hastalarda erken boşalmaya neden olabilecek fazla kilo, stresli yaşam, yanlış beslenme, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörlerin kısıtlandığı izlem tedavisi uygulanabilir. Hasta spor yaparak, sağlıklı beslenerek, sigara ve alkol kullanımının önüne geçerek erken boşalmanın üstesinden gelebilir. Bu aşamada bazı hastalarda psikolojik destek de gerekebilir. Dönem dönem ilaç tedavisini de devreye alabiliriz. Bu yöntemle hedef; boşalmaya neden olan sempatik sinir sisteminin baskılanmasıdır. Bunlar haricinde lokal anestezik kremler de penisin duyarlılığını azaltarak boşalma süresini uzatabilir. Antidepresanların da erken boşalma tedavisinde kullanılması mümkündür ancak mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır. Ayrıca pelvik taban egzersizleri (kegel egzersizleri) de tedavi sürecine katkı sunar.



Dolgu uygulaması erken boşalma tedavisinde çığır açtı

Ne yesek içsek, hangi egzersizi yapsak, krem mi yoksa ilaç mı kullansak, ne yapsak da bu sorunu çözsek diye düşünüp duranlara, son olarak; çok etkili ve halen yeni sayılabilecek bir tedaviden bahsetmek istiyorum: DOLGU UYGULAMASI

Kendi pratiğimde de uyguladığım bu işleme “penis başı dolgu uygulaması” deniliyor. Gerçekten de çığır açıcı bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Bazı erkeklerde, glans dediğimiz penisin baş kısmında ciddi oranda hassasiyet vardır. Bu tip hastalarda dolgu uygulaması sayesinde aşırı hassasiyeti azaltarak erken boşalma problemini giderebiliyoruz. Dolgu zaten son yıllarda tıp ve kozmetik alanında sıklıkla kullanılıyor. Erken boşalma tedavisinde de sinirlerin yoğun olduğu penis başındaki 8-10 noktaya çok küçük miktarda ‘Hyaluronik Asit’ dermal dolgu enjekte ediliyor. Böylece sinir liflerinde iletimin geciktirilmesi hedefleniyor. Bu dolgu, insan dokusu ile çok uyumlu ve uygulandığı bölgede doğal özellikler gösteren bir maddedir. Dolgu yapıldıktan sonra birinci haftadan itibaren boşalma süresi uzamaya başlar. Basit bir lokal anestezi sonrasında 10-15 dakika süren bu işlem, birçok erkekte 1-1.5 yıla kadar etkilidir. Son dönemde yapılan araştırmalar dolgu uygulamasının erkeklerin boşalma sürelerini üç katına kadar uzatabildiğini göstermiştir.