Vajinismus kader mi?

Vajinismus, ülkemizde cinsel tedavi merkezlerine başvuran kadınlarda en sık rastlanan sorundur. Genellikle ilk cinsel birleşme denendiğinde ortaya çıkar, çok seyrek olarak ise jinekolojik muayene, zorlu geçen doğumlar ya da benzeri deneyimlerden sonra gelişir. Vajinismus sorunu yaşayan çiftler, uzun süre hatta bazen yaşam boyu bu problemi sır olarak saklamakta, kendileri çözmeye çalışmaktadırlar. Eşler sorunun kendiliğinden düzeleceğini umarak uzun yıllar bekler fakat bu genellikle olmaz.

Son yıllarda medyada, yazılı basında, internette sık ele alınır bir konu olmasına rağmen, toplumda iyi bilinmeyen bir cinsel sorundur. Vajinismusla karşılaşan çiftler, bu problemin yalnızca kendilerine ait bir sorun olmadığını, ülkemizde kendileri gibi birçok çift olduğunu ve en önemlisi bunun tanınan ve düzelebilen bir bozukluk olduğunu bilmelidirler.

Cinsel işlev bozukluklarını çiftin sorunu olarak ele almak ve çifti tedavi etmek gerekir. Vajinismuslu kadınlar sıklıkla kendi kadınlıklarında eksiklik olduğunu düşünerek eşlerine karşı suçluluk hissederler. Erkek ise durumu istenmeme, reddedilme olarak yaşayabilir ve bazen yetersizlik hissederek ereksiyon güçlüğü yaşayabilirler.

Vajinismus nedenleri

Ülkemizde cinsel eğitimsizliğin, cinsellikle ilgili tutucu değer yargılarının, kadınların kendi cinsel organlarını tanımamalarının, kadınlarda cinsel deneyimin aşamalı olarak gelişmeyip doğrudan cinsel birleşme ile başlamasının, genel cinsellik anlayışımızdaki tabuların ve ilk gece konusundaki yaygın yanlış inanışlar ile pekişen kaygıların vajinismus probleminin gelişmesine neden olduğu söylenebilir.

Yaygın yanlış inanışlar

-Kızlık zarım kalın

-Canım çok yanar

-Vajina girişinde duvar gibi bir engel var

Vajinismus tedavisi



Cinsel terapiye en iyi ve en kısa sürede yanıt veren cinsel işlev bozukluğudur. Sıklıkla çift görüşmesi şeklinde sürdürülen cinsel terapide öncelikle amaç çiftin yanlış cinsel inanışlarının değiştirilmesi, cinsel organlar ile ilgili bilgilendirmedir. Vajinismusun herhangi bir operasyon ile tedavisi mümkün değildir. Maalesef bazen uygulanan yanlış tedaviler çiftin cinsel ve ruhsal sorunlarını pekiştirebilmektedir. Jel kullanımı, alkol kullanımı, tek seanslık çözüm önerileri, kızlık zarının ameliyatla alınması (hymenektomi), genel anestezi altında cinsel birleşme gibi uygulamalar vajinismus sorununu ortadan kaldırmaz.