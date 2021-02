Performans kaygısının ve psikolojik sertleşme bozukluğunun önüne nasıl geçilir?

Sertleşme bozukluğu genellikle diyabet (şeker hastalığı), düşük testosteron seviyeleri, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi fiziksel sağlık sorunları olanlarda daha sık görülür.

Ancak kimi zaman duygusal ya da psikolojik sorunlar da sertleşme bozukluğuna sebep olabilir. Bu durum “psikojenik erektil disfonksiyon” olarak adlandırılır. Bir erkek kendini depresif ya da endişeli hissettiğinde, ilişkileri ile ilgili sorunlar yaşadığında ya da stresle baş edemediğinde psikojenik erektil disfonksiyon ortaya çıkabilir. Dini ya da kültürel inançlar sebebiyle cinsel ilişki konusunda çelişkili duygulara sahip olan erkeklerde de bu durum baş gösterebilir.

Çoğu erkek ereksiyon olamamaktan ve partnerini memnun edememekten o kadar fazla endişe duyar ki, bu durum vücutta stress hormonlarının açığa çıkmasına sebep olur. Bu durum performans kaygısına yol açar ve elde-ayakta soğukluk hissi, kalp çarpıntısı, yüzde yanma ve sertleşme bozukluğu ortaya çıkar.

Peki performans kaygısına bağlı psikolojik sertleşme bozukluğu nasıl tedavi edilir? Bu sorunu yaşayan kişinin önce cinsel sağlık alanında uzman bir üroloji uzmanına ya da psikiyatriste başvurması gerekir. Bazen sertleşme bozukluğuna hem fiziksel hem de psikolojik etkenler sebep olabilir. Bu nedenle kişinin önce tam bir tıbbi muayeneden geçmesi ve muayenede herhangi bir fiziksel sorun bulunursa öncelikli olarak bunların tedavisi önemlidir.

Bunun yanında aşağıda sıralanan seçeneklerin değerlendirilmesi fayda sağlayacaktır:

Partnerinizle konuşun: Partnerinizle cinsel ilişki hakkında konuşmak size tuhaf gelebilir, ancak çabanıza değecektir. Partnerinizin memnuniyeti hakkında endişeleniyorsanız, bunu konuşarak aranızda bir güven inşa edebilirsiniz. Parteriniz neye ihtiyaç duyduğu ve neyden haz aldığı hakkında size daha fazla bilgi verebilir.

Ereksiyon problemlerinin oldukça yaygın olduğunu unutmayın: Çoğu erkek zaman zaman ereksiyon problemleriyle karşı karşıya kalır. Bu sorunu bir tek sizin yaşamadığınızı ve bu rahatsızlığın tedavisi için birçok seçenek bulunduğunu unutmayın. Sertleşme bozukluğu erkekliğinizin ya da cinsel becerinizin bir yansıması değildir. Bu durumun özsaygınızı ya da özgüveninizi etkilemesine izin vermeyin.

Cinsel ilişkinin, penisin vajene girmesinden daha fazlası olduğunu unutmayın: Erkekler cinsel tatminin sadece penis-vajina birleşmesi sağlandığında yaşanabildiği gibi yanlış bir kanıya sahiptir. Oysaki bir çok kadın için ön sevişme, penis-vajina birleşmesinden çok daha zevkli ve çok daha önemlidir. Sert bir ereksiyon olmasa bile çiftler sarılma, öpüşme, dokunma yoluyla birbirlerine yakın olmanın tadını çıkarabilirler.

Ana odaklanın: Cinsel ilişki sırasında dokunma, tat alma, görme ve ses duyularına odaklanmaya çalışın. Partneriniz ile o anda ne hissettiğinize konsantre olun. Performansınızın nasıl olduğuna veya partnerinizin nasıl hissettiğine ilişkin kaygıların aklınıza gelmesine müsaade etmeyin.

Seks terapistine danışın: Ek bir yardıma ihtiyaç duyarsanız, eğitimli bir profesyonel daha iyi iletişim ve odaklanma için stratejiler geliştirmenize yardımcı olacaktır. Cinsel zevkinize engel olacak yanlış inançlarla çalışmanıza da yardımcı olabilirler.

Referanslar:

1) “Erectile Dysfunction (ED)”

https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/e/erectile-dysfunction-(ed)

2) How can I menage performance anxiety and psychogenic erectile dysfunction (ED)?

https://www.issm.info/sexual-health-qa/how-can-i-manage-performance-anxiety-and-psychogenic-erectile-dysfunction-ed/