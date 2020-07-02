Penis büyütme tedavileri ne kadar güvenli?

Birçok merkez artık kadınlar için vajinal gençleştirme ve vajina daraltma işlemleri gibi alternatifler sunarken, erkekler arasında da penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları rağbet görüyor.

Penis büyütme için birçok “uzman” çeşitli tedavi seçeneği öneriyor. Bu tedaviler arasında penise PRP (plateletten zengin plazma) enjeksiyonu, şok dalga tedavisi, traksiyon (germe) cihazları veya vakum ereksiyon aletleri gibi basit uygulamalar göze çarpıyor. Bu ameliyatsız tedavilerden sadece traksiyon cihazlarının penis boyunda 1-2 cm kadar uzama yapabileceğine ilişkin klinik çalışmalar mevcutken, diğer tedavilere ilişkin herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor. Daha büyük bir penise sahip olmak için penislerine PRP enjekte ettiren veya şok dalga tedavisi uygulayan erkekler maalesef hayal kırıklığına uğruyorlar.

Penis büyütmek için bazı merkezlerde cerrahi operasyonlar da uygulanabiliyor. Penisi leğen kemiğine bağlayan ve cinsel ilişki sırasında penisin sabit durmasını sağlayan kuvvetli bağların (ligamanların) kesilmesi, penisin görünen kısmının uzamasına yol açıyor. Bu durum penisin uzadığı gibi bir yanılsamaya neden olsa da cinsel ilişki sırasında penisin sabit durmaması çeşitli zorlukları da beraberinde getirebiliyor. Her ne kadar sosyal medya hesaplarında ya da internet sayfalarında bu tedavilerin “etkin ve güvenilir” olduğu ileri sürülse de saygın tıp otoriteleri bu ameliyatların ciddi komplikasyonlara yol açabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Penis boyu tarihin ilk çağlarından beri gücü ve doğurganlığı sembolize ediyor. Ancak penis büyüklüğünün cinsel performans ve tatmin açısından çok da etkili olmadığı biliniyor. Penis büyütme tedavilerine başvurmayı düşünen erkeklerin olası komplikasyonlar konusunda dikkatli olması gerekiyor.