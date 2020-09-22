Fiziksek egzersiz cinsel sağlığa faydalı mı?

Fiziksel egzersiz yapmanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri uzun süredir bilimsel çalışmalarla ortaya konuluyor. Son yıllarda yapılan klinik araştırmalar özellikle kardiyovasküler egzersizlerin cinsel sağlık açısından da faydalı olabileceğini gösteriyor.

Journal of Sexual Medicine adlı cinsel sağlık dergisinde yayınlanan bir makalenin bulgularına göre, düzenli fiziksel egzersiz yaparak cinsel işlev bozukluklarının önüne geçebilmek mümkün.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan sporla uğraşan toplam 3.906 erkek ve 2.264 kadının yer aldığı çalışmada, katılımcılara cinselliğe ilişkin sorular yöneltilmiştir. Bisiklet, koşu ve yüzme sporuyla uğraşan erkek ve kadın katılımcıların sonuçlarını derleyen araştırmacılar, daha yoğun egzersiz yapan erkeklerde sertleşme bozukluğuna (erektil disfonksiyon) rastlama ihtimalinin daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde daha yoğun egzersiz yapan kadınların da daha az sıklıkla cinsel problemler yaşadığının saptandığı çalışma, aktif yaşamın cinsel hayat üzerindeki olumlu etkisinin her iki cinsiyette de belirgin olduğunu ortaya koyuyor.

Egzersiz türleri arasında cinsel fonksiyonlara katkı açısından herhangi bir farklılık saptamayan araştırmacılar, her türlü egzersizin cinsel fonksiyonları iyileştirebileceğinin altını çiziyorlar. Egzersiz yapmanın dayanıklılığı artırdığını, kan dolaşımını hızlandırdığını, esnekliği ve gücü artırarak stresi azalttığını hatırlatan uzmanlar, sporun bedenimizde yol açtığı tüm bu olumlu etkilerin cinsel fonksiyonları da iyileştirebileceğini hatırlatıyorlar. Düzenli fiziksel egzersiz yapmanın kalp sağlığını iyileştirdiğini, diyabetin kontrol altına alınmasına katkı sağladığı, obeziteyi önlediği ve ruh sağlığına iyi geldiğini belirten araştırmacılar sporun insan bedenindeki tüm bu olumlu etkilerinin cinsel sağlığa fayda sağlayabileceğinin altını çiziyorlar.

Fiziksel egzersiz yapmak veya yaptıkları egzersizlerin yoğunluğunu arttırmak isteyen kişilerin bir doktor kontrolünden geçmeleri gerekiyor. Kalp rahatsızlığı ve solunum problemleri olan kişilerin ağır fiziksel egzersizlerden kaçınması ve mutlaka bir uzman gözetiminde fiziksel egzersiz yapmaları tavsiye ediliyor. Bu hastaların hafif tempolu egzersizler yaparak hem kalp sağlığını hem de cinsel sağlığını koruyabileceğini belirten uzmanlar, herkes için uygun bir spor programı bulunduğunu hatırlatıyor.

Kaynak:

Fergus KB, Gaither TW, Baradaran N, Glidden DV, Cohen AJ, Breyer BN. Exercise Improves Self-Reported Sexual Function Among Physically Active Adults. J Sex Med. 2019;16(8):1236-1245. doi:10.1016/j.jsxm.2019.04.020